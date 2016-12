Se scumpesc ţigările!!!

• Ţigările se vor scumpi cu 40 de bani, de la 1 septembrie, după majorarea accizei cu 7 euro

• Cea mai bine vîndută categorie de ţigări din România are un preţ de 7,5 lei/pachet, aproximativ 1,8 euro

• În România, în 2009, contrabanda cu ţigări a depăşit deja 20% (faţă de 13 - 14% anul trecut) şi se aşteaptă noi creşteri

Începînd cu 1 septembrie, odată cu majorarea accizei la tutun, preţul pachetelor de ţigări va creşte cu 40 de bani. „Pentru creşterea de accize din aprilie, majorarea s-a făcut tot în două etape, una de 30 de bani şi alta de 40 de bani. S-a luat deja o decizie de scumpire în iunie, cu 30 de bani, pentru a acoperi majorarea de acciză programată pentru 1 septembrie, să nu fie un şoc prea mare. Urmează încă una, probabil va fi ca în aprilie, adică o creştere totală de 6.000 - 7.000 de lei vechi. Vom studia noua structură de acciză şi se va aplica o majorare de 30 - 40 de bani”, a declarat directorul corporate affairs al Japan Tobacco International (JTI) România, Gilda Lazăr. Amintim că Guvernul a decis, în luna martie, printr-o ordonanţă de urgenţă, majorarea accizei totale la tutun cu 14 euro în acest an, respectiv o suplimentare cu 7 euro de la 1 aprilie, la 57 euro/1.000 de ţigarete, urmată de o creştere tot cu şapte euro, care se va aplica începînd cu 1 septembrie, cînd taxa va ajunge la 64 euro/1000 de ţigarete. “Cel mai probabil, ţigările se vor scumpi de la 1 septembrie cu 40 de bani pachetul”, a declarat directorul de corporate & regulatory affairs al producătorului de ţigări British American Tobacco (BAT) România, Adrian Popa. Potrivit unui ordin recent al ministrului Finanţelor Publice, Gheroghe Pogea, nivelul accizei minime pentru ţigarete în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009 inclusiv este de 58,24 euro/1.000 de ţigarete, respectiv 217,61 lei/1.000 de ţigarete. Acciza minimă reprezintă 91% din acciza totală, de 64 de euro, care va fi compusă, potrivit unei hotărîri de Guvern, dintr-o acciză specifică de 39,92 euro/1.000 de ţigarete (în creştere cu 4,86 euro faţă de aprilie) şi o acciză ad valorem de 23% din preţul maxim de comercializare cu amănuntul a celor mai bine vîndute produse. Potrivit noului calendar aprobat de Guvern, acciza totală la ţigarete va creşte cu 10 euro/1.000 de ţigarete începînd cu 2010, ceea ce în opinia marilor producători va duce la o majorare a preţurilor în medie cu 1 leu/pachet. “Din nefericire se accelerează şi contrabanda, vînzările legale scad, e total curioasă evoluţia. Cine are bani fumează premium şi prestige, segmente aflate în creştere, dar scad vînzările pe segmentele ieftine, care nu mai sînt chiar aşa ieftine. Se duce consumul către contrabandă. Pînă acum, profilul consumatorului de contrabandă era bărbat, 55 de ani şi din mediul rural, dar acum se mută către tinerii care nu-şi mai permit noile preţuri. După calculele noastre, contrabanda a depăşit 20% şi se aşteaptă noi creşteri, faţă de 13 - 14% anul trecut”, a adăugat Gilda Lazăr. Cea mai bine vîndută categorie de ţigări din România are un preţ de 7,5 lei/pachet, aproximativ 1,8 euro. BAT, Philip Morris International şi JTI deţin peste 95% din piaţa ţigărilor şi produselor din tutun din România.