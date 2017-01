Se scumpesc ţigările!

Începutul lunii viitoare, care anunţă scumpiri pe toată linia - combustibili, gaze naturale, energie electrică, alimente - aduce veşti triste şi pentru fumători, care vor plăti cu 40 de bani (4.000 lei vechi) mai mult pentru un pachet. Această scumpire se datorează majorării accizei, care va „sări” la 50 de euro/1.000 de ţigarete, faţă de 41,5 euro în prezent, au declarat surse din Ministerul Economiei şi Finanţelor. Acciza minimă va creşte cu 6 euro, la 45,5 euro/1.000 de ţigarete (152,72 lei/1.000 de ţigarete). Acciza minimă reprezintă 91% din acciza plătită pentru categoria de ţigări cea mai bine vîndută, respectiv categoria premium începînd din acest an. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat, accizele intră în vigoare la data de 1 iulie a fiecărui an, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu UE. România trebuie să respecte un calendar de majorare treptată a taxei minime la 1.000 de ţigări, astfel încît valoarea accizei să ajungă, în 2010, la 74 de euro. Ministerul Finanţelor estimează că majorarea accizei va aduce la bugetul general consolidat un plus de venituri de peste 500 milioane lei, în al doilea semestru.