Se scumpesc ţigările

Marile companii producătoare de ţigări de pe piaţa românească au programat pentru luna ianuarie scumpiri pentru a prelua, gradual, în preţuri creşterea accizelor, prevăzută la 1 iulie. Codul Fiscal prevede pentru primul semestru al acestui an o structură a accizei la ţigarete cu o taxă fixă de 16,28 euro/1.000 ţigarete la care se adaugă o acciză variabilă de 29% aplicată la preţul maxim de vînzare cu amănuntul declarat. Pentru ţigarete, acciza se menţine la 34,5 euro/1.000 de bucăţi, urmînd să crească la 1 iulie 2007 la 41,5 euro. Ministerul Finanţelor va stabili semestrial nivelul accizei minime. Phillip Morris România a majorat deja, la 10 ianuarie, preţul ţigărilor cu 0,2 lei pe pachet. „Am majorat preţurile la ţigări din cauza creşterii accizelor prevăzute pe anul acesta şi din cauza taxei pe viciu impuse de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu”, a declarat corporate affairs manager la Phillip Morris România, Peter Imre. La rîndul său Japan Tobacco International (JTI) România a anunţat că va majora la 15 ianuarie preţul pachetelor de ţigări tot cu 0,2 lei. „Majorarea preţurilor are drept cauză creşterea accizelor care va avea loc la 1 iulie. Deoarece creşterea va fi de aprox. 0,7 lei pentru un pachet de ţigări, am decis să creştem gradual preţurile, pentru a putea fi suportate mai uşor de către consumatori”, a afirmat corporate affairs manager la JTI România, Gilda Lazăr. Ea a mai spus că vor exista şi alte majorări, fără să precizeze data la care ele vor avea loc. În următorii ani, nivelul accizelor va creşte pînă la valoarea minimă stabilită în uniuena Europeană, urmînd să ajungă la 50 euro/1.000 ţigări în 2008, 61,2 euro în 2009 şi 74 de euro în 2010.