Se scumpeşte mierea!

Preţul mierii va creşte, în acest an, cu circa 10-15% din cauza diminuării producţiei cu peste 50%, a declarat, vineri, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACAR), Ioan Fetea. „Anul trecut, mierea s-a aflat printre produsele care s-au ieftinit la raft dar, anul acesta, preţul va creşte cu 10%-15% din cauza diminuării producţiei cu peste 50%, iar o scumpire mai mare nu este posibilă pentru că românii nu sunt consumatori de miere la fel de activi ca europenii”, a susţinut Fetea. Potrivit lui, România produce, anual, 20.000 - 22.000 de tone de miere, clasându-se pe locul patru în Europa, dar, în 2012, din cauza condiţiilor climaterice, s-a realizat între 50%-60% din această producţie. „Am obţinut o producţie mulţumitoare la tei, dar am avut probleme la salcâm şi la floarea-soarelui. Aici a debutat foarte bine, dar, după primul extras, a urmat o secetă cruntă şi a dus la uscarea florilor şi lipsa secreţiei de nectar\", a adăugat Fetea. Şeful ACAR a subliniat presiunea imensă la care sunt supuşi apicultorii români şi producţia autohtonă de miere din cauza importurilor fără taxe din China şi Argentina. În ceea ce priveşte consumul de miere, România are o medie de 500 de grame pe an pe locuitor, un consum în creştere faţă de acum 10 ani, dar, comparativ cu două kilograme în Germania sau 1,5 kilograme în Olanda şi Belgia, ne situăm încă la un nivel redus.

AJUTOR MINISTERIAL Preşedintele ACAR a cerut ajutorul Ministerului Agriculturii în privinţa creşterii consumului de miere pe piaţa internă, una dintre soluţii fiind activarea Legii 509/2006 privind consumul mierii în şcoli. „Avem o lege promulgată pentru introducerea mierii în şcoli, Legea 509/2006, dar, în locul ei, s-a introdus mărul. Cred că s-ar putea activa această lege astfel încât şi românii să consume un produs natural pe care îl exportăm an de an”, a adăugat şeful ACAR, Ioan Fetea.