Se scumpeşte pâinea?

Producţia de grâu şi de secară obţinută de pe 99% din suprafaţa recoltată a depăşit în 2011 şapte milioane de tone, fiind cu 6% mai mare faţă de producţia estimată. Având în vedere semnele bune din agricultură, nimeni nu se aşteptă ca preţul pâinii să crească. Chiar dacă recolta este bogată, grâul se vinde mai scump decât anul trecut. În ceea ce priveşte intervenţia statului pe piaţa grâului, ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, este de părere că, la fel cum nici anul trecut nu a fost nevoie de vreo intervenţie, nici în 2011 nu va fi necesară. “Nu este nevoie de nicio intervenţie decât în condiţiile în care eu, producător agricol, vând sub preţul pieţei. Noi nu suntem acum sub preţul de cost şi sub media europeană, din contră, ne situăm la un preţ aproape dublu faţă de anul trecut, în această perioadă”, a afirmat Tabără. Se pare că problema slabei organizări este cea care va influenţa preţul pâinii, întrucât, din lipsa unui plan bine pus la punct de la nivelul cel mai înalt până la simplul comerciant, preţurile vor oscila după bunul plac al procesatorilor, probabil singurii vinovaţi, în viziunea ministrului. “Chiar dacă a crescut preţul grâului, preţul pâinii nu se va majora foarte mult. Dacă creşte importul este vina procesatorilor, nu statul le asigură grâul”, a mai spus Tabără.

REORGANIZARE LA ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE În urmă cu o lună, sindicatele din Îmbunătăţiri Funciare protestau în faţa sediului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pentru că nu îşi primiseră salariile din mai 2011. Ulterior, angajaţii şi-au primit salariile, conflictul rămânând închis. Aproape în ultimul ceas, ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, a recunoscut că în sistemul de Îmbunătăţiri Funciare lucrurile au mers din ce în ce mai rău. În plus, în cadrul Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (SNIF) se desfăşoară inventarierea patrimoniului, care va fi gata până la reorganizarea Autorităţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, astfel încât o parte din patrimoniul SNIF să poată fi preluat de sectorul Îmbunătăţiri Funciare. “S-ar putea ca în perioada următoare să luăm decizii dure împotriva celor care nu s-au încadrat în grafice şi în acelaşi timp am dori să clarificăm problemele de patrimoniu (…). Avem două variante importante, una de restructurare inclusiv instituţională, pe verticală şi orizontală, a acestei instituţii, care este legată de regionalizarea ţării sau reorganizarea în ceea ce priveşte sursele financiare, pentru că sistemul actual de finanţare nu a funcţionat”, a declarat ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără.