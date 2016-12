Primul Manifest dedicat pacienţilor din România este disponibil online (infopacienti.ro), începând de ieri, sub forma unei petiţii menite a sensibiliza autorităţile asupra problemelor din sistem, prin care se solicită înfiinţarea Avocatului Pacientului şi a Comunităţii Pacienţilor din România. Manifestul pentru Pacienţii din România este primul document, redactat sub forma unei petiţii, care doreşte să vină în sprijinul tuturor pacienţilor din România, prin implicarea tuturor actorilor din domeniul sănătăţii. Este pentru prima dată când pacienţilor li se oferă cu adevărat posibilitatea de a participa la adoptarea deciziilor care îi afectează în mod direct. “Prin intermediul acestui manifest, iniţiat de Sănătatea Media Group, ne dorim ca, începând cu anul 2010, luna martie să fie recunoscută şi declarată în mod oficial drept Luna Pacientului din România. De asemenea, în fiecare lună martie, cu ocazia Zilei Europene a Pacienţilor – 13 martie – intenţionăm să organizăm Conferinţa Naţională a Pacienţilor, eveniment menit să faciliteze comunicarea dintre pacienţi, medici şi autorităţile din domeniul sănătăţii. Totodată, prin acest Manifest milităm pentru instaurarea Avocatului Pacientului, instituţie menită să apere drepturile pacienţilor din România, precum şi pentru crearea Comunităţii Pacienţilor din România, o platformă online, structurată sub forma unui forum de discuţii, găzduită pe platforma www.infopacienti.ro”, a declarat Simona Wist, PR Manager al companiei Sănătatea Media Group. Manifestul pentru Pacienţi este supus dezbaterii publice până în ziua de 10 ianuarie 2010. Aşadar, până la această dată, oricine poate transmite propuneri şi sugestii cu privire la conţinutul documentului, pe adresa de e-mail: manifest@infopacienti.ro. Se va ţine cont de toate propunerile primite, iar forma finală a manifestului va fi postată pe platformă, pe 11 ianuarie 2010.