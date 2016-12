Se stabileşte strategia în Sănătate pe următorii patru ani

Autorităţile locale din Sănătate stabilesc, la cererea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Constanţa, strategia pe următorii patru ani. Ieri, specialişti din cadrul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, alături de cei ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ), s-au întîlnit pentru a pune la bătaie planul de lucru, astfel încît Sănătatea locală să-şi desfăşoare activitatea fără probleme. Preşedintele/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu, a declarat că se va avea în calcul atît medicina primară, cît şi cea de urgenţă, în principal. „Orice asigurat trebuie să poată apela la serviciile medicale din sănătatea primară aproape la orice oră. Dacă are o problemă de sănătate care ţine strict de medicul de familie, el trebuie să apeleze la orice medic de familie. Nu înseamnă că dacă medicul său de familie are program de dimineaţă, de exemplu, iar dacă apare o problemă de sănătate după-amiază, omul nu are ce căuta la medicul care profesează după-amiază”, a explicat dr. Mocanu. Astfel că se urmăreşte, pe cît posibil, degrevarea Unităţii de Primire a Urgenţelor Constanţa, şi asta pentru că cei care nu-şi găseau medicii de familie, dădeau năvală în Urgenţă. „Trebuie neapărat să rezolvăm această problemă”, susţine dr. Mocanu. De asemenea, vor fi rediscutate şi proiecte mai vechi, precum înfiinţarea unui spital de boli cronice, dar şi a spitalului regional. Strategia trebuie finalizată la data de 15 iunie 2009.