Se strânge lațul în jurul celor care au gestionat evenimentele de la Mineriadă

16:52:35 / 22 Octombrie 2015

Sub jugul Occidentului

Nu ne ajunge că mii de ani am fost aproape mereu sub stăpânire străină. Acum, de la Revoluţie încoace, suntem sub ocupaţie multinaţională şi sub ocupaţia ocultei financiare mondiale. Cei care au condus Revoluţia sunt acuzaţi acum de crime împotriva umanităţii. HA, HA, HA...! Au murit oameni? Au fost răniţi alţii? Au fost reţinuţi peste 1200? CE căutau acei derbedei să atace instituţiile statului? CE căutau curvele şi golanii să perturbe viaţa unui oraş şi chiar a ţării? Acei oameni au fost manipulaţi, cumpăraţi şi influenţaţi. Unii erau studenţi, precum acel sălbatic, care la 35 de ani era deja decanul de vârstă a studenţilor la zi. Era repetentul Europei. Un schizofrenic. Au fost incendiate maşinile poliţiei şi se pregătea o lovitură de stat condusă de elemente legionare din vechiul PNŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢT, cu sprijinul elementelor legionare din Spania. Este tragic că au murit oameni, dar când participi la o revoluţie, răscoală, etc., trebuie să îţi asumi risculţ Oare procurorii care acţionează la comandă străină ştiu ce înseamnă crimă împotriva umanităţii? Dacă ştiu şi execută comenzi mârşave împotriva poporului român atunci să fie blestemaţi, şapte generaţii de acum înainte. Să ardă în flăcările iadului. Aceasta este pedeapsa pentru trădătorii de neam. TRĂIASCĂ ROMÂNIA! Astăzi nişte animale de la FMI au ameninţat iarăşi poporul Romăn. În mod normal acea echipă ( a-ţi văzut la televizor ce pierduţi în spaţiu erau?, îndeosebi o asatică, parcă era teleghidata), trebuia arestată şi condamnată, apoi expulzată. Ce dracu, nu înţelegem că suntem bătaia lor de joc?. Este tragic ce se întâmplă în România. Ponta este hărţuit şi ameninţat deoarece s-a opus Austriei, în special în problema exploatării masei lemnoase româneşti. Dar şi în multe altele.