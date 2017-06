Se strică vremea. Vezi de când!

Meteorologii au anunțat ploi și înnorări în zilele următoare, la Constanța. Până atunci ne mai bucurăm de soare, la malul Mării Negre. Astfel, vineri, 16 iunie, va fi soare; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade C. Pe cer se vor aduna și câțiva nori, însă nu sunt anunțate ploi. Vom avea nevoie însă de umbrele sâmbătă și duminică, potrivit meteorologilor, zile când se anunță și o ușoară răcire a vremii. Astfel, sâmbătă, 17 iunie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 25 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 13 și 17 grade C. În această zi, meteorologii spun că va ploua. Duminică, 18 iunie, va fi urât, vom avea parte de precipitații pe parcursul întregii zile, iar mercurul din termometru va scădea. Astfel, maximele nu vor mai trece de 23 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 13 și 18 grade C.