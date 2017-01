Se strică vremea. Vin furtuni și grindină!

Meteorologii anunță că, după mai multe zile frumoase, vremea ne dă iar de furcă - apare instabilitatea atmosferică, dar vor fi și ploi, însoțite de descărcări electrice. Încă de marți, 24 mai, vremea va deveni instabilă în Dobrogea, spun specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil la început, apoi mai mult noros. Pe arii extinse, începând din cursul după-amiezii vor fi averse şi descărcări electrice. Pe arii restrânse, cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp și se vor semnala căderi de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 25 de grade Celsius, iar cele minime între 13 şi 15 grade C. Tot de marți, de la ora 15.00, și până miercuri, 25 mai, la ora 21.00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ, valabilă în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Constanța. Miercuri, 25 mai, vremea se menţine instabilă şi se va răci. Cerul va fi temporar noros şi pe arii extinse vor fi averse şi descărcări electrice. Pe arii restrânse, cantităţile de apă vor depăşi 20 - 25 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 20 de grade C, iar cele minime între 11 şi 14 grade C. Joi, 26 mai, vremea va fi în general instabilă şi se va încălzi uşor. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi averse şi descărcări electrice, iar cantităţile vor fi în general slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 22 de grade C, iar cele minime între 12 şi 15 grade C. Vineri, 27 mai, vremea se menţine în general instabilă şi va continua să se încălzească. Cerul va fi temporar noros ziua şi în prima parte a nopţii, când pe arii relativ extinse vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 24 de grade C, iar cele minime între 13 şi 15 grade C.