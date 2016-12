Se structurează taberele în PSD

Cu fiecare zi care trece, numărul candidaţilor la preşedinţia PSD creşte. Miercuri, Dan Nica îşi anunţa intenţia de a candida la şefia PSD, alăturânde-se lui Mircea Geoană, Miron Mitrea, Cristian Diaconescu şi Adrian Năstase, încă incert. Ieri un alt membru PSD s-a gândit că ar fi bine să facă acest pas. Fostul purtător de cuvânt al lui Nicolae Văcăroiu, Andrei Alexandru, a declarat că a decis să candideze la şefia PSD, precizând că este vorba de o iniţiativă personală şi că speră să aibă susţinerea a cât mai multe organizaţii social-democrate din ţară. “Consider că am capacitatea şi cunoştinţele necesare, precum şi experienţa acumulată alături de preşedintele Iliescu, pentru care am lucrat mai mulţi ani, precum şi alături de Nicolae Văcăroiu. Am căpătat o experienţă utilă, care îmi va fi de folos în cazul în care voi reuşi în acest dermers”, a declarat Alexandru. Andrei Alexandru a primit în 2 noiembrie 2007, de la Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS), verdict de colaborare cu Securitatea. CNSAS a respins, în data de 13 decembrie 2007, contestaţia formulată de Andrei Alexandru, păstrând verdictul de poliţie politică. Procesul în care fostul consilier al lui Nicolae Văcăroiu, Andrei Alexandru, a contestat verdictul de colaborare cu Securitatea are termen la Curtea de Apel Bucureşti pe 5 martie. Ceilalţi candidaţi continuă să caute susţinători în rândul membrilor de partid. Reprezentantul României la Fondul Monetar Internaţional, Mihai Tănăsescu, fost membru PSD, a declarat, ieri, că îl susţine pe Miron Mitrea în cursa pentru conducerea PSD. Vicepreşedintele PSD Victor Ponta ar putea candida pentru funcţia de preşedinte executiv în echipa propusă de Cristian Diaconescu, în condiţiile în care Adrian Năstase, care îi propusese iniţial acest post, nu va candida la şefia PSD. În timp ce la nivel naţional fiecare dintre candidaţi îşi caută aliaţi, luptele interne s-au mutat în Parlamentul European. O parte din eurodeputaţii PSD vor schimbarea din funcţie a liderului de grup, Victor Boştinaru, susţinut de Adrian Severin, tabăra contestatară pregătindu-se să o arunce în luptă pe Corina Creţu, care ar fi, la rândul său, indezirabilă actualei conduceri PSD, astfel că disputa se va tranşa după congres.