Se va juca doar duminică la Trofeul „Telegraf”

Din cauza unui turneu de handbal rezervat juniorilor, a 17-a ediţie a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de gen din ţară rezervat veteranilor, programează numai duminică jocuri la Sala Sporturilor. Cele zece întîlniri din faza grupelor, trei în Grupa A, cîte două în Grupele C şi D şi cîte unul în Grupele B, E şi F, pot aduce şi primele clarificări în lupta pentru accederea în optimile de finală ale competiţiei. Toate meciurile sînt importante în economia clasamentelor finale ale grupelor, cu un plus pentru confruntările CS Eforie - Municipal (în Grupa B) şi ITC - Capitol’84 (în Grupa C).

Programul partidelor de duminică, 27 ianuarie - ora 14.00: Delta Grup Construct Tulcea - Luceafărul Amzacea (Gr. A); ora 14.45: Didactica Mangalia - Real (Gr. A); ora 15.30: Telegraf & TV Neptun - Elox (Gr. A); ora 16.15: CS Eforie - Municipal (Gr. B); ora 17.00: SNC - Tomis Termoserv (Gr. C); ora 17.45: Poliţia - Steaua Mării (Gr. D); ora 18.30: Săgeata Stejaru - Perla Basarabi (Gr. D); ora 19.15: Alpha - Jandarmii Tomis (Gr. E); ora 20.00: ITC - Capitol’84 (Gr. C); ora 20.45: Intersport - Julius (Gr. F).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic