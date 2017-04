Se va putea circula liber în perioada procedurii de Brexit?

Premierul Theresa May nu a exclus posibilitatea liberei circulații între Marea Britanie și Uniunea Europeană pe perioada ”fazei de implementare” după ce statul britanic părăsește Blocul comunitar, potrivit BBC. Premierul britanic a afirmat că va exista o fază de ”implementare”; odată ce acordul de ieșire din UE a fost obținut, Guvernul și activitățile comerciale vor necesita o ”perioadă de timp” pentru a se ajusta noilor restricții. Guvernul de la Londra insistă ca Brexitul să ofere Marii Britanii un control mai mare asupra frontierelor sale. Conform Partidului Laburist, declarațiile Theresei May domonstrează că aceasta încearcă să ”minimalizeze așteptările”. Potrivit editorului politic BBC, John Piennar, afirmațiile premierului britanic lasă în mod clar deschisă posibilitatea continuării liberei circulații, cel puțin temporar. În cadrul unei vizite în Arabia Saudită, Theresa May a declarat jurnaliștilor: ”Odată ce am obținut acordul, ce am căzut de acord asupra relației viitoare, va fi necesară o perioadă de timp în care activitățile comerciale și Guvernul să se ajusteze sistemelor, depinzând de natura acordului, o anumită perioadă de timp va fi implementată”. Premierul britanic Theresa May a semnat scrisoarea oficială pentru activarea Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, declanșând astfel procedura formală de separare a Marii Britanii de Uniunea Europeană. Se estimează că negocierile vor începe la jumătatea luni mai, Guvernul de la Londra indicând că ar dori să poarte concomitent discuțiile privind ieșirea din Blocul comunitar și cele referitoare la un acord comercial, însă oficialii europeni au declarat că este necesar ca cele două chestiuni să fie discutate separat.