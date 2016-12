Se vând tot mai multe medicamente

Piaţa farmaceutică românească a urcat cu 3,5% în primele şase luni din 2013, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, la 1,34 miliarde euro (5,9 miliarde lei), potrivit datelor Cegedim România, care a ajustat la jumătate creşterea estimată iniţial pentru acest an, de la 1,4% la 0,7%. „Prognoza rămâne modestă. Pentru anul 2013, creşterea anterior prognozată de +1,4% în lei este ajustată la jumătate (+0,7%), după închiderea rezultatelor pentru semestrul I. Pentru 2014, în condiţiile actualizării moderate a listei de medicamente compensate, anticipăm o creştere de +2,7% în lei”, a declarat, într-un comunicat, Petru Crăciun, directorul general al firmei de cercetare şi studii de piaţă Cegedim România. În lei, creşterea a fost tot de 3,5%. Pe canale de distribuţie, vânzările în farmacii au crescut cu 3,5%, la 1,16 miliarde euro, iar cele din spitale - cu 3,1%, la 180 milioane euro. Medicamentele cu prescripţie au avut, în primele şase luni ale anului, încasări de 962,6 milioane euro, cu 2,4% mai mari, iar produsele eliberate fără reţetă - de 201,5 milioane euro, în creştere cu 9,1%. În trimestrul al doilea, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienţi s-a ridicat la 647,5 milioane euro, în creştere cu 3,4% faţă de aprilie-iunie 2012. În lei, avansul a fost de 2,7%, la 2,84 miliarde lei. „Comparativ cu ritmurile de creştere din ultimele cinci trimestre, în trimestrul 2/2013 se remarcă o uşoară creştere în unităţi (2,7%), în zile de tratament (3,3%) şi în valoare în lei (2,7%). Piaţa are de suferit în continuare, ca urmare a scăderii susţinerii publice şi termenelor lungi de plată, numai o parte dintre pacienţi putându-se menţine la nivelul anterior de tratament”, se arată în raportul Cegedim. La nivelul ultimului an (iulie 2012 - iunie 2013), valoarea totală a pieţei a fost de 11,92 miliarde lei, în creştere cu 4% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. În euro, avansul a fost de 1,4%, la 2,67 miliarde euro. În privinţa evoluţiei principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni s-au înregistrat majorări în volum peste media pieţei în cazul medicamentelor pentru sistemul musculo-scheletic (3,3%), cardiovascular (2,9%) şi sistemul digestiv şi metabolism (2,2%). În valoare, creşterea medicamentelor pentru sistemul digestiv şi metabolism (8,9%), antineoplazice şi imunomodulatoare (5,4%) şi sistemul nervos (4,8%) este superioară celorlalte grupe. Ierarhia principalelor zece corporaţii pentru ultimele 12 luni se menţine, comparativ cu trimestrul anterior, pe podium fiind Sanofi (inclusiv Zentiva), cu vânzări de 925,2 milioane lei (7,8% cotă de piaţă), urmată de Hoffmann La Roche, cu 875,8 milioane lei (7,3%), şi Novartis cu 735,9 milioane lei (6,2%). Topul primilor zece jucători este completat de Servier, Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck & Co, AstraZeneca, Ranbaxy şi Abbott, cu cote de piaţă între 3,6% şi 5,7%. În eşalonul 11-20 se regăsesc, în ordine, companiile KRKA, Antibiotice, Johnson&Johnson, Teva, Menarini, Bristol Myers Squibb, Alvogen, Bayer, Eli Lilly şi Gedeon Richter, cotele de piaţă ale acestora variind între 1,4% şi 2,6%.