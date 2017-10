Se vinde cel mai mare diamant roz din lume

Diamantul roz "The Pink Raj", despre care experții afirmă că este cel mai mare de acest gen din lume, estimat la 30 de milioane de dolari, va fi pus în vânzare în cadrul unei licitații ce va avea loc la Geneva în luna noiembrie. Piatra prețioasă, care are 37 de carate, a fost expusă pentru public în această săptămână la sediul din Londra al casei Sotheby's. "Are o formă minunată. Este un diamant cu o tăietură cushion, cu un grad ridicat de strălucire, cu multe fațete, vizibile atunci când îl miști sau îl porți pe deget", a declarat Daniela Mascetti, expert principal în departamentul de bijuterii al casei de licitații Sotheby's.

Diamantul brut a fost descoperit într-o mină în anul 2015 și este scos la vânzare de un colecționar care a dorit să își păstreze anonimatul. La cele mai recente licitații de pietre prețioase, diamantele roz s-au vândut la prețuri de peste 1 milion de dolari per carat. Un alt diamant roz, care are 24,78 carate, a fost vândut cu 46 de milioane de dolari, stabilind un record mondial de preț per carat pentru diamantele roz, la o licitație organizată în noiembrie 2010 la Geneva.