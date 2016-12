Se vinde nava pentru salariile marinarilor

Situaţie neschimbată la bordul navei „Kusva”, sub pavilion Cook Island, aflată în Portul Constanţa Sud - Agigea de aproximativ trei luni. Deşi reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) din România, Adrian Mihălcioiu, a avut o serie de negocieri cu operatorul navei, nici până acum cei 11 navigatori străini nu şi-au primit salariile restante, care în prezent se ridică la 65.000 de dolari. „Astăzi (n.r. - ieri) m-am întâlnit din nou cu operatorul navei, pentru a-l determina să plătească salariile restante, însă a declarat că nu are bani. Pentru că ne-au tot dus cu vorba, tot astăzi (n.r. - ieri), ne-am hotărât să demarăm procedurile pentru acţionarea în instanţă a armatorului, pentru ca marinarii să-şi recupereze banii”, a spus Mihălcioiu. El a precizat că, în cazul în care armatorul nu va plăti marinarilor salariile restante, nava va fi evaluată şi vândută la fier vechi pentru ca, astfel, aceştia să intre în posesia banilor. Până atunci, nava va sta în conservare în Dana 109. Echipajul navei, format din zece turci şi un egiptean, îşi duce traiul de zi cu zi la limita subzistenţei. Alimentele pe care le-a adus agentul navei sunt pe terminate, iar combustibil nu mai este de aproximativ o săptămână. „Miercurea trecută, nava a rămas fără combustibil şi abia sâmbătă am reuşit, cu ajutorul operatorului din dana unde se află aceasta, să o legăm la reţeaua electrică de la cheu”, a spus reprezentantul ITF din România. Nava „Kusva”, sub pavilion Cook Island, se află în Portul Constanţa din iulie, ea fiind reţinută de reprezentanţii Autorităţii Navale Române din cauza unor probleme pe care aceştia le-au identificat la bord.