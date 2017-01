Se vinde Portul Constanța? Premierul neagă!

În ultima vreme, în spațiul public unii politicieni şi analişti economici au lansat ipoteza vânzării Portului Constanţa către olandezi. Portul ar fi fost, în opinia lor, monedă de schimb pentru acceptarea României în spaţiul Schengen, Olanda fiind ţara care se opune acestui lucru. Informațiile au fost alimentate și de recenta vizită în Olanda a premierului Dacian Cioloș. Întors în țară, șeful Guvernului a fost luat la întrebări de români, care l-au chestionat pe marginea acestui subiect. „Dacă vindeți Portul Constanța olandezilor, care de 25 de ani ne jignesc în tot felul, veți fi cel mai hulit om din România!”, a scris pe Facebook unul dintre cetățeni, intitulat Cavalerul Singuratic. În replică, Cioloș a răspuns: „Nu vindem niciun port! E o minciună”. Discuțiile au continuat apoi și mai acid. Un alt internaut, Mircea Gaspar, i-a spus premierului: „Legat de „vânzarea” portului, nu vă faceți că nu pricepeți. De fapt, este vorba de punerea portului sub control olandez, ceea ce este la fel de grav. Trebuie să reprezentați interesele României și nu ale Olandei”. Replica șefului Guvernului nu a întârziat să apară: „Bine, atunci iată, neg și că ar fi vorba de punerea Portului Constanța sub controlul olandez sau oricare alt control! De unde atâta suspiciune și interpretare? Problema portului este că are un potențial enorm, de care unii și-au cam bătut joc până acum”.