Se vor construi 15 spitale noi

Ministerul Sănătăţii (MS) intenţionează să construiască 15 spitale noi, în loc de 28 cîte ar fi avut în plan fostul ministru liberal Eugen Nicolăescu. “Şapte din noile unităţi sînt realizate cu bani de la buget, iar opt în parteneriat public-privat”, a declarat, ieri, ministrul dr. Ion Bazac. Reamintim că în aprilie, Guvernul a aprobat continuarea programul de construcţie a 15 spitale, dintre care şapte regionale şi opt de urgenţă, după ce s-a consultat asupra acestei investiţii cu Banca Mondială. Pe lista unităţilor pentru care va fi asigurată finanţarea se află Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi, Spitalul Regional de Urgenţă Dolj, Spitalul Regional de Urgenţă Timiş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad, Spitalul Judeţean de Urgenţă Prahova, Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Spitalul Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş, Spitalul Regional de Urgenţă Bacău, Spitalul Regional de Urgenţă Mureş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, Spitalul de Urgenţă Bucureşti şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ, dar şi Spitalul Regional de Urgenţă Constanţa. “Acestea sînt spitale pentru care Guvernul va acorda fonduri pentru construcţie, sînt credite de angajament pe care Ministerul de Finanţe le alocă MS începînd cu semestrul doi. În proiectul iniţial era prevăzut ca spitalele să aibă 780 de paturi, dar norma europeană pentru spitalele terţiare, aşa cum sînt aceste spitale regionale, este de 400-450 de paturi, deci aceste proiecte vor fi redimensionate”, declara dr. Bazac. “Noi, la începutul mandatului, am spus că vom continua proiectele bune ale vechiului Guvern, dar evident că, în condiţii de criză financiară, alocarea a peste un miliard de euro în fiecare an pentru investiţii în infrastructură ne-a creat o mare problemă”, spunea dr. Bazac. Ministrul Sănătăţii preciza că s-a solicitat Băncii Mondiale să facă un audit al acestui proiect, din care rezultă că în România, la nivel naţional şi regional, numărul de paturi la 1.000 de locuitori este cu mult peste media europeană. “Sîntem pe locul 10 în Europa, avem 6,07 paturi la o mie de locuitori, în condiţiile în care media europeană este de patru paturi. Ca urmare, orice proiect nou de investiţii în infrastructura spitalicească trebuie să se producă simultan cu reducerea numărului de paturi, pentru că nu este vorba să construim un spital cu 500 de paturi şi să nu reducem 500 de paturi din cele existente. De asemenea, numărul de internări la 100 de locuitori este foarte mult peste media europeană, 22,3% în România faţă de 20,7% în UE şi 19,1% în Europa celor 15 ţări nemembre”, mai spune ministrul. România are un excedent de 45.000 de paturi, deci 34% în plus faţă de media europeană, ceea ce înseamnă că, odată cu construcţia de noi spitale, vor trebui reduse… 45.000 paturi.