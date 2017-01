Se vor cumpăra 500.000 de doze de vaccin antigripal

Ministerul Sănătății (MS) va derula și anul acesta campania gratuită de vaccinare împotriva gripei de sezon și va achiziționa 500.000 de doze de vaccin antigripal, a declarat directorul de comunicare al ministerului, Oana Grigore. ”Bugetul estimat pentru achiziția dozelor este de 7 milioane de lei. La începutul săptămânii am lansat licitația deschisă pentru achiziția dozelor de vaccin. Vor fi vaccinate, ca în fiecare an, persoanele cu vârste peste 65 de ani, cele cu boli cronice, în special boli respiratorii și afecțiuni cardiovasculare, copiii și vârstnicii instituționalizați, personalul medical și gravidele, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. MS va derula campania prin cabinetele medicilor de familie și în unitățile sanitare cu paturi”, a precizat directorul de comunicare. În ceea ce privește vaccinarea antituberculoză, Oana Grigore a spus că aceasta a început zilele trecute. ”Ministerul a recepționat cele 513.000 de doze de vaccin antituberculoză pe care le-am achiziționat în acest an de la Institutul de Cercetare Dezvoltare din Bulgaria. Direcțiile de sănătate au primit toate măsurile care trebuie luate pentru derularea în condiții bune a campaniei de vaccinare. Vaccinul este utilizat pentru recuperarea copiilor nevaccinați și pentru vaccinarea de rutină a nou-născuților, conform calendarului de imunizare”, a explicat directorul de comunicare al MS.