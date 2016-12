Se vor putea trimite mesaje parfumate de pe... telefon

În curând se va putea transmite de pe telefon nu doar fotografia unei pizza, ci și aroma acesteia, cu ajutorul unui dispozitiv inventat de un profesor de la Universitatea Harvard, scrie sâmbătă Huffington Post. David Edwards, profesor de inginerie la Harvard University, a realizat un dispozitiv denumit oPhone care trimite și recepționează fotografii și arome. Se pot amesteca și potrivi 32 de arome de bază pentru a crea peste 300.000 de mirosuri unice. Apoi, aceste mirosuri vor putea fi trimise prietenilor prin intermediul oNotes, folosind aplicația oSnap. La data de 10 iunie, Edwards a trimis prima aromă transatlantică folosind oPhone, de la New York la Paris, iar aroma reprezenta mirosul brut al New Yorkului. 'Mirosul este ciripitul natural al lumii, pentru că e nevoie de doar câteva secunde pentru a primi o mireasmă', a declarat Edwards pentru Fast Company. Înțelegerea unei persoane care declară "Mi-e dor de tine în New York", trimițând un mesaj cu miros, este cu adevărat interesantă și puternică. Se poate transmite de asemenea o fotografie proprie - un selfie - însoțită de un miros anume. Poate părea ciudat, și uneori chiar grosolan, dar este bine documentat faptul că mirosul este strâns legat de memorie. Compania care a creat oPhone, Vapor Communications, afirmă că intenționează să facă disponibilă mesageria cu parfum pentru toți utilizatorii de telefonie mobilă pentru care mirosul este important, pentru sănătate, memorie, auto-exprimare, divertisment, călătorii sau pentru comercializarea online de conținut aromat.