Se vor reface stocurile cu vaccin antitetanos

În ediţia de ieri a ziarului nostru anunţam că multe dintre spitalele din România au rămas fără vaccinul antitetanos, care se administrează, de regulă, în urgenţele spitalelor, pentru a preveni infecţia care declanşează boala numită tetanos, extrem de gravă, care poate duce chiar şi la decesul pacientului. Şi la Constanţa sunt spitale care au rămas fără vaccin, iar rezerva antiepidemică a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) este doar de 109 doze de vaccin, din necesarul de 1.500, atât cât impune Ministerul Sănătăţii (MS). Directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, preciza că, în municipiul Constanţa, fără vaccin antitenos a rămas Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), cu precizarea că situaţia nu este atât de alarmantă întrucât Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa mai are 179 de doze în stoc, iar bolnavii SCJU care necesită vaccinul pot merge acolo. În situaţia în care nu se pot deplasa, vaccinul poate fi trimis la SCJU. Singurul spital din judeţ care mai are vaccin este Spitalul Orăşenesc Hârşova, cu 12 doze. De asemenea, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol mai are 43 de doze, a informat directorul executiv al DSPJ.

MS ASIGURĂ Secretarul de stat în MS Adrian Pană a informat, ieri, într-un comunicat, că în urma verificărilor efectuate pe 10 aprilie la nivelul judeţelor, atât direcţiile de sănătate cât şi unităţile sanitare cu paturi aveau stocuri de vaccin. „Întrucât Institutul „Cantacuzino” nu a mai produs vaccin antitetanos din 2010, vaccinul a fost importat de la acea perioadă până în prezent. În cursul săptămânii viitoare, potrivit contractului semnat, „Unifarm” va achiziţiona o nouă tranşă de 60.000 de doze de vaccin antitetanos”, potrivit MS. Secretarul de stat menţionează că preţul de achiziţie este mai mic decât cel existent pe piaţă.

De asemenea, MS asigură că în următoarele săptămâni se vor asigura cantităţile necesare pentru tot anul 2013.