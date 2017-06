Se vrea susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități!

Autoritățile au în plan susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și înființarea de noi servicii sociale, atât prin fonduri europene, cât și naționale, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Conform unui comunicat al Ministerului Muncii, Olguța Vasilescu a vizitat vineri, cu ocazia "Zilei Europene pentru Viață Independentă", Centrul Pilot de Incluziune Socială Mihail și Centrul de Pregătire pentru Viață Independentă din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, ambele administrate de organizația Pro Act Suport. "Am vizitat un model de dezinstituționalizare, un exemplu de bune practici autentic de integrare a persoanelor cu dizabilități în comunitate. Astfel de inițiative sociale trebuie susținute și promovate de către stat, ele reprezentând adevărate repere pentru reforma sistemului de protecție socială. Avem în plan susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și înființarea de noi servicii sociale atât prin fonduri europene, cât și naționale. Lucrăm și la revizuirea standardelor de calitate pentru aceste servicii, pentru a ține pasul cu nevoile reale ale persoanelor cu dizabilități. Am speranța că aceste măsuri vor contribui la construirea unei vieți independente pentru 18.090 de persoane cu dizabilități aflate în centre rezidențiale", a declarat ministrul Muncii și Justiției Sociale, citată de Agerpres. Rețeaua Europeană pentru Viață Independentă (European Network of Independent Living - ENIL), o asociere de organizații și persoane cu dizabilități de la nivel european, a declarat ziua de 5 mai drept "Ziua Europeană pentru Viață Independentă". Această zi a fost asumată ca o zi de recunoaștere a drepturilor, a valorilor și a importanței integrării persoanelor cu dizabilități în comunitate.