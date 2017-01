Seal lansează un album de coveruri

Cîntăreţul britanic Seal va lansa albumul de coveruri ”Soul”, inspirat din piesa ”A Change Is Gonna Come” a lui Sam Cooke. ”Inspiraţia iniţială mi-a venit din ceea ce eu am perceput ca fiind o conştiinţă colectivă a oamenilor, nu doar în America, ci în întreaga lume. Deşi lumea în care trăim este agitată, economia este la pămînt, iar oamenii sînt nemiloşi, frustraţi şi iresponsabili, umanitatea a înţeles în aceste momente dificile că ceva trebuie schimbat”, a declarat cîntăreţul. Seal a înregistrat un cover al piesei ”A Change Is Gonna Come” şi a filmat deja videoclipul pentru acest cîntec. Iniţial, Seal plănuise să lucreze doar pentru acest cîntec şi să-l posteze pe Internet, ”pentru a-i ajuta pe oamenii care sînt în căutarea unor răspunsuri şi a unei alinări”. Producătorul Foster a văzut videoclipul final şi a decis că ar fi o idee bună să continue acest proiect, iar după trei săptămîni, întregul album era înregistrat.

Pe albumul ”Soul” sînt cuprinse şi alte preluări după piese, precum ”People Get Ready”, a trupei americane The Impressions, precum şi alte cîntece intepretate de James Brown, Otis Redding şi Al Green. Anul viitor, Seal intenţionează să plece într-un turneu de promovare pentru albumul ”Soul”. Seal a devenit cunoscut în Marea Britanie la începutul anilor ’90, ajungînd la un stil muzical care amestecă genuri precum soul, folk, pop, dance şi rock. Artistul a vîndut mai mult de 15 milioane de albume şi a cîştigat mai multe premii, printre care unul pentru Albumul anului şi Cîntecul anului, în 1996, pentru piesa ”Kiss from a Rose”. Piesa a fost introdusă şi pe coloana sonoră a filmului ”Batman Forever”, aducîndu-i cîntăreţului trei premii Grammy. Piesa a rămas pe locul întîi în US Billboard timp de 12 săptămîni.