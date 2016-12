Sean Bean la al patrulea divorţ

Cea de-a patra căsnicie a actorului britanic Sean Bean, unul dintre starurile trilogiei Lord of the Rings / Stăpânul inelelor, se va încheia în curând, deoarece soţia sa Georgina Sutcliffe a depus actele de divorţ la Curtea Supremă din Londra, invocând diferenţe ireconciliabile. Sean Bean şi Georgina Sutcliffe s-au căsătorit în februarie 2008, însă mariajul lor s-a confruntat cu o criză majoră după doar câteva luni, când o discuţie în contradictoriu purtată de cei doi soţi a căpătat accente violente. Actorul a fost arestat de poliţia britanică, fiind eliberat la scurt timp, după ce soţia sa a cerut autorităţilor să renunţe la anchetarea cazului. Sean Bean a părut pentru o perioadă că a trecut cu bine peste acest incident şi a anunţat la un moment dat că îşi doreşte un copil cu cea de-a patra lui soţie. Recent, actorul a declarat că lucrează împreună cu soţia sa la filmul „Age of Heroes”, un lungmetraj de aventuri, însă, potrivit tabloidului The Sun, acest proiect are şanse mici să fie finalizat, după ce Georgina Sutcliffe a cerut divorţul.

Sean Bean a mai fost căsătorit cu iubita sa din liceu Debra James, între anii 1981-1990, cu actriţa Melanie Hill (1990-1997), cu care are două fiice, Lorna şi Molly, şi cu actriţa Abigail Cruttenden (1997 - 2000), cu care mai are o fiică, Evie Natasha.