Sean Penn, acuzat că a atacat un paparazzo

Actorul Sean Penn este acuzat că a atacat, vineri seară, un paparazzo care încerca să îl fotografieze la ieşirea dintr-un restaurant din Los Angeles. Potrivit site-ului TMZ, fotograful Jordan Dawes îl acuză pe actorul Sean Penn că l-ar fi atacat, vineri seară, în faţa restaurantului Brentwood Country Mart din Los Angeles. Într-o fotografie, publicată pe site-ul TMZ, Penn apare încercînd să îl lovească cu piciorul pe fotograf. Potrivit materialului publicat de TMZ, actorul l-ar fi lovit pe Daves intenţionat, de mai multe ori. Nici Sean Penn şi nici reprezentanţi ai poliţiei din Los Angeles nu au făcut comentarii în legătură cu acest incident.

Sean Penn, în vîrstă de 48 de ani, are în spate o longevivă carieră şi a cîştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul ”Mystic River”, în 2003. El a debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama ”Into the Wild”, foarte apreciată de critici. El a cîştigat un al doilea premiu Oscar din carieră pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile minorităţii homosexuale, în filmul ”Milk - Preţul curajului”. Sean Penn a finalizat de curînd două filme, ”The Tree of Life”, de Terrence Malick şi thriller-ul politic ”Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame.