Sean Penn, apreciat şi ca regizor

“Into the Wild” de Sean Penn, o adaptare a unei poveşti adevărate, a primit titlul de cel mai bun film la cea de-a 17-a ceremonie de decernare a premiilor Gotham, unele dintre cele mai prestigioase distincţii acordate de cinematografia americană independentă. Filmul este inspirat dintr-un caz real, o călătorie a descoperirii de sine pe care un aventurier, Chris McCandless, în vîrstă de 24 de ani, o face plecînd din Dakota de Sud în Alaska. Sean Penn a declarat că a avut nevoie de zece ani pentru a convinge familia aventurierului să realizeze un film despre acesta. Scenariul a fost adaptat după bestseller-ul scris de Jon Krakauer.

“Sicko”, în regia controversatului regizor Michael Moore, a primit premiul Gotham pentru cel mai bun documentar. “Sicko” reprezintă un atac feroce şi comic, în acelaşi timp, la adresa sistemului de sănătate american şi a avut parte de o primire călduroasă în luna mai, cînd a fost prezentat în premieră la Festivalul de Film de la Cannes. Premiul pentru cel mai bun colectiv de actori a fost împărţit de echipa care a lucrat pentru filmul “Before The Devil Knows You\'re Dead”, printre care s-au numărat Ethan Hawke şi Philip Seymour Hoffman şi echipa producţiei “Talk to Me”, printre care s-a numărat Don Cheadle. Premiul Gotham pentru cel mai bun debut a revenit actriţei Ellen Page, pentru rolul unei adolescente americane care se confruntă cu o sarcină nedorită, în pelicula “Juno”. Craig Zobel a primit premiu Gotham pentru cel mai de succes regizor, pentru filmul său de debut “Great World of Sound”. “Frownland” a cîştigat premiul numit ironic “pentru cel mai bun film care nu este difuzat la un cinematograf de lîngă tine”.

La ceremonia de decernare a premiilor Gotham au fost onorate cinci personalităţi din cinematografia mondială: criticul Roger Ebert, actorul Javier Bardem, regizoarea Mira Nair, scenaristul Mark Friedberg, preşedintele IFC Entertainment, Jonathan Sehring şi primarul oraşului New York, Michael Bloomberg. Premiile Gotham sînt decernate anual de Independent Feature Project, o organizaţie nonprofit fondată în 1979, care sprijină realizatorii de film independenţi. Premiile pot oferi fanilor indicaţii despre cele mai bune filme independente ce s-ar putea afirma în sezonul de premii de la Hollywood, deschis săptămîna aceasta.