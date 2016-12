Sean Penn are o nouă iubită

Actorul american Sean Penn a şi uitat-o pe Scarlett Johansson şi şi-a găsit consolarea în braţele unei alte femei. Este vorba de Stacey Koplin. Cei doi au fost zăriţi într-un hotel exclusivist din Beverly Hills, unde au luat micul dejun, pe acoperiş. ”Ea a urcat acolo cu părul ud, iar el arăta total afumat. Au mâncat, au servit cafeaua, dar discutau intens despre ceva. Au fost absorbiţi de conversaţie tot timpul”, a declarat un martor. Evident, nici această nouă relaţie nu are sorţi de izbândă. Şi asta pentru că motivul pentru care câştigătorul premiului Oscar, în vârstă de 50 de ani, s-a despărţit de vedeta din ”Lost in Translation”, după doar cinci luni de relaţie, a fost tocmai faptul că nu îşi dorea ceva serios. În plus, Sean Penn nu a fost deloc impresionat de dotările intelectuale ale fostei sale iubite.