Sean Penn colaborează cu HBO

Sean Penn va reveni în curând pe micile ecrane, cu primul său rol major în televiziune, într-o miniserie produsă de postul HBO, în care starul hollywoodian va interpreta rolul celui de-al şaptelea preşedinte american, Andrew Jackson. Actorul american, de două ori câştigător al premiului Oscar, va interpreta rolul principal în noua producţie a postului HBO, o miniserie cu o durată de şase ore, inspirată din volumul ”American Lion: Andrew Jackson in the White House”, scris de Jon Meacham, recompensat cu premiul Pulitzer pe 2009, la categoria ”biografie sau autobiografie”. Miniseria va relata transformarea extraordinară a lui Andrew Jackson, care, dintr-un orfan cu o copilărie modestă, a devenit un lider politic carismatic, considerat de istoricii americani drept ”primul preşedinte al poporului”. Sean Penn va fi şi producător executiv al acestei miniserii, care va marca primul său rol major în televiziune.Actorul american a avut apariţii episodice, ca invitat special, în seriale precum ”Prietenii tăi / Friends”, ”Doi bărbaţi şi jumătate / Two and a Half Men” şi ”Little House on the Prairie”.

Ajuns la vârsta de 55 de ani, Sean Penn are în spate o lungă carieră şi a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul ”Mystic River”, în 2004. Penn a debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama ”Into the Wild”, foarte apreciată de critici. Starul hollywoodian a câştigat un al doilea premiu Oscar din carieră, în 2009, pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile homosexualilor, din filmul ”Milk - Preţul curajului”. Sean Penn a mai jucat în ”Pomul vieţii / The Tree of Life”, de Terrence Malick, şi în thrillerul politic ”Ţintă legitimă / Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame. Cele mai recente filme ale sale sunt ”Elita gangsterilor / Gangster Squad” (2013) şi ”The Gunman. Pe viaţă şi pe moarte / The Gunman” (2015).

