Pare un scenariu cinematografic, a cărui intrigă este prezentată la început şi în care lovitura de teatru va constitui deznodământul. Este însă viaţa reală, cu celebrul interlop mexican Joaquin „El Chapo” Guzman şi actorul Sean Penn, în prim plan. După ce a evadat, „El Chapo” i-a acordat un interviu actorului Sean Penn. Acum, Sean Penn este anchetat de autorităţile americane. ABC News a anunţat sâmbătă seară că Sean Penn este cercetat în prezent de autorităţile americane pentru implicarea sa în acel interviu, potrivit unui oficial mexican. Întrucât Sean Penn s-a aflat în contact cu Guzman timp de mai multe luni, autorităţile americane sunt interesate să afle motivul pentru care starul hollywoodian nu le-a furnizat în timp util informaţii despre interlopul mexican. Agenţia Associated Press afirmă că interviul cu Sean Penn a ajutat autorităţile mexicane să identifice locul în care se afla Guzman, care a fost capturat şi retrimis în închisoare, în cursul zilei de vineri.

SCENARIU COMPLICAT Interviul dat publicităţii sâmbătă seară a fost realizat în octobrie 2015, în timp ce liderul cartelului drogurilor din Mexic era dat în urmărire de autorităţile din Mexic şi din Statele Unite. Actriţa mexicană Kate del Castillo, vedeta telenovelei "La Reina del Sur", produsă de postul de televiziune Telemundo, în care a interpretat rolul unei femei nemiloase, lider al unui cartel, l-a însoţit pe Sean Penn într-o regiune secretă din jungla mexicană. Întâlnirea a fost aranjată de un producător TV, căruia Sean Penn i se adresează în articol cu apelativul "Espinoza". Actriţa Kate del Castillo este anchetată la rândul ei de autorităţile din Mexic pentru implicarea sa în acel interviu secret.

Kate del Castillo a jucat recent şi în serialul "Jane the Virgin", în cadrul strategiei sale de revitalizare a carierei, prin implicarea în seriale TV produse în limba engleză. Următorul ei proiect TV este un serial produs de platforma online Netflix, intitulat "Ingobernable", în care va interpreta rolul soţiei unui preşedinte mexican. Anterior, vedeta mexicană a jucat în celebrul serial american "Weeds" şi într-un lungmetraj apreciat la Festivalul Sundance, intitulat "Under the Same Moon".

Pentru a anunţa într-o manieră spectaculoasă interviul cu "El Chapo", revista Rolling Stone a publicat pe site-ul ei un extras de două minute dintr-o conversaţie a interlopului mexican cu Sean Penn. "Nu vreau să fiu descris ca o călugăriţă", îi spunea "El Chapo" lui Sean Penn, într-un moment în care cei doi stăteau aşezaţi la o masă, pe care se aflau farfurii cu tacos şi pahare pline cu tequila. După ce a călătorit într-o regiune necunoscută la bordul unui vehicul 4x4, Sean Penn spune că a fost înconjurat de "30 sau 35 de gărzi de corp înarmate", iar în apropiere se aflau alţi soldaţi.

Niciunul dintre soldaţii sau apropiaţii lui "El Chapo" nu vorbea limba engleză, iar discuţiile din junglă au fost traduse de Kate del Castillo, cu care liderul cartelului drogurilor a intrat în contact după ce actriţa a publicat pe Twitter un mesaj prin care i-a cerut interlopului să îşi folosească influenţa pentru a-i ajuta pe oameni. Însă acel prim contact din junglă a fost mai mult o întâlnire pentru ca "El Chapo" să îi cunoască pe Sean Pen şi Kate del Castillo. Actorul a petrecut, apoi, mai multe săptămâni încercând să îl recontacteze pe "El Chapo" prin intermediul actriţei mexicane şi a primit în cele din urmă o înregistrare video în care interlopul mexican răspundea întrebărilor pe care starul hollywoodian i le adresase în formă scrisă.

Printr-o îndepărtare radicală de la practica jurnalistică, întregul articol din revista Rolling Stone a fost prezentat spre aprobare lui "El Chapo" înainte de a fi publicat, iar, potrivit declaraţiilor lui Sean Penn, interlopul mexican nu a solicitat nicio modificare a textului.

Deşi "El Chapo" a negat în mod oficial că ar fi traficant de droguri, el i-a dezvăluit lui Sean Penn că dorea să producă un film care să prezinte povestea vieţii sale. "Furnizez heroină, metamfetamine, cocaină şi marijuana mai mult decât oricine altcineva din lume. Am o întreagă flotă de submarine, avioane, camioane şi bărci", spunea Guzman. "El Chapo" a recunoscut şi faptul că s-a întâlnit o dată cu un alt traficant sud-american celebru, Pablo Escobar: "Da, l-am întâlnit o dată, la el acasă. Era o casă foarte mare".

Invitat să vorbească şi despre candidatul la alegerile prezidenţiale americane Donald Trump, Guzman a răspuns pe un ton sarcastic: "Mi amigo!" ("Prietenul meu!").

Articolul din revista Rolling Stone oferă cititorilor şi alte detalii despre evadarea lui Guzman din închisoare, în iulie 2015. Sean Penn a explicat cu această ocazie interesul pe care l-a manifestat faţă de povestea vieţii lui Guzman: "Nu am niciun motiv să mă mândresc cu faptul că ascund secrete, aşa cum ar putea să se interpreteze, că i-aş proteja pe infractori, nici nu mă simt arogant dacă pozez pentru un selfie alături de un agent de securitate pe care nu îl cunosc. Dar trăiesc în ritmul meu. Tot ceea ce spun - oricărei persoane - trebuie să fie adevărat". "Mă consolez oarecum prin intermediul unui aspect unic, al reputaţiei speciale pe care El Chapo o are în rândul celorlalţi lideri ai cartelurilor din Mexic: aceea că, spre deosebire de mulţi dintre rivalii lui, care organizează răpiri şi comit crime grauite, El Chapo este înainte de toate un om de afaceri, care apelează la violenţă doar atunci când aceasta este în avantajul lui sau al afacerii sale", a adăugat starul hollywoodian.

"În calitatea mea de cetăţean american, sunt atras de posibilitatea de a explora acel aspect care nu concordă cu portretizările făcute de guvernul nostru şi de presa noastră acelor imanici declaraţi ai lor. Niciodată, după Osama bin Laden, urmărirea şi fuga unui personaj nu a mai captat interesul şi imaginaţia publicului ca acum. Dar, spre deosebire de Bin Laden, care s-a bazat pe premisa că întreaga populaţie a unei ţări este definită de - şi, de aceea, este complice - politicile liderilor săi politici, în cazul de faţă, al celui mai căutat traficant de droguri din lume, nu suntem oare, noi, publicul american, complici în această acţiune de demonizare? Noi suntem consumatorii (drogurilor mexicane, n.r.) şi, în această calitate, suntem complici la toate crimele şi la toate actele de corupţie care erodeaza capacitatea tuturor instituţiilor de a proteja vieţile cetăţenilor din Mexic şi din Statele Unite şi care reprezintă, de fapt, un rezultat al apetitului nostru insaţiabil pentru drogurile ilicite", a adăugat Sean Penn.

Cel mai probabil, la Hollywood se va realilza un film despre El Chapo, aşa cum a fost şi în cazul altor baroni ai drogurilor, ca Pablo Escobar, dar Guzman nu va avea o legătură directă cu producţia, pentru că el a revenit în închisoarea de maximă securitate din care a evadat în urmă cu şase luni.

Doi oficiali americani au declarat că monitorizarea comunicaţiilor unor apropiaţi ai lui Guzman, inclusiv a telefoanelor mobile şi a mesajelor electronice, a reprezentat un element de o importanţă critică pentru capturarea lui.

Cum a decurs operaţiunea

Statele Unite au împărtăşit informaţii secrete cu Mexicul, dar operaţiunea a fost efectuată exclusiv de autorităţile mexicane, au precizat oficialii americani.

Joaquin Guzman, supranumit "El Chapo", a evadat în iulie 2015 din Penitenciarul de maximă securitate Altiplano, fugind printr-un tunel săpat de membrii cartelului de droguri pe care îl conduce. El a fost capturat vineri după ce forţele mexicane au luat cu asalt o casă din oraşul de coastă Los Mochis, situat în statul său natal Sinaloa. Casa era supravegheată de o lună, a declarat procurorul general Arely Gomez. Guzman a sosit la locuinţă joi, iar autorităţile au declanşat operaţiunea vineri dimineaţă.

Forţele mexicane au fost vizate de focuri de armă din interiorul casei, potrivit lui Gomez. Cinci suspecţi au murit şi şase au fost arestaţi, în timp ce un membru al forţelor mexicane a fost rănit. În timpul schimbului de focuri, Guzman şi un adjunct al său au fugit printr-un tunel care duce în sistemul de canalizare al oraşului. Soldaţii i-au urmărit prin tunelurile sistemului de canalizare, dar el a reuşit să iasă la suprafaţă şi a furat o maşină. Guzman a fost pe punctul de a scăpa din nou, dar autorităţile au localizat maşina pe o autostradă din afara oraşului şi l-au capturat.

Autorităţile mexicane au anunţat că îl vor extrăda pe Joaquin "El Chapo" Guzman în Statele Unite, unde este acuzat de trafic de droguri.

Sean Penn (dacă mai este nevoie)

Sean Penn, în vârstă de 55 de ani, are în spate o lungă carieră şi a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul "Mystic River", în 2004. Penn a debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama "Into the Wild", foarte apreciată de critici. Starul hollywoodian a câştigat un al doilea premiu Oscar din carieră, în 2009, pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile homosexualilor, din filmul "Milk - Preţul curajului". Sean Penn a mai jucat în "Pomul vieţii/ The Tree of Life", de Terrence Malick, şi thrillerul politic "Ţintă legitimă/ Fair Game", o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame. Cele mai recente filme ale sale sunt "Elita gangsterilor/ Gangster Squad"(2013) şi "The Gunman. Pe viaţă şi pe moarte/ The Gunman" (2015).

Sean Penn s-a implicat în ultimii ani în numeroase acţiuni umanitare şi cauze sociale, sprijinind eforturile de reconstrucţie a oraşului New Orleans, devastat de uraganul Katrina şi, recent, taberele de refugiaţi din Haiti, după devastatorul seism din ianuarie 2010. Starul american este renumit, de asemenea, pentru simpatia manifestată faţă de o serie de lideri politici controversaţi, precum Evo Morales, Hugo Chavez şi Fidel Castro.