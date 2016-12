Sean Penn, în Haiti

Sean Penn s-a aflat de multe ori în atenţia presei internaţionale, fie datorită impresionantei sale cariere cinematografice, fie din cauza scandalurilor şi a relaţiilor pe care le-a avut de-a lungul anilor cu numeroase actriţe de la Hollywood. De această dată, a revenit pe primele pagini ale ziarelor graţie eforturilor umanitare pe care le întreprinde în Haiti. Actorul a anunţat că va rămâne pe această insulă din Caraibe, devastată de un puternic seism în luna ianuarie, până la jumătatea lunii aprilie, pentru că doreşte să participe în continuare la acţiunile de caritate pe care le organizează într-una dintre cele mai mari tabere umanitare de pe insulă. Sean Penn, care a înfiinţat fundaţia Jenkins-Penn Haiti Relief Organization, se află în Haiti din ianuarie, ajungând acolo la aprox. o săptămână după puternicul seism ce a devastat insula. Organizaţia sa oferă nu doar alimente şi medicamente celor peste 1,3 milioane de haitieni rămaşi fără locuinţe după cutremur, ci a inaugurat recent şi o clinică de ajutorare a victimilor agresiunilor sexuale, o infracţiune frecvent întâlnită după dezastrul din ianuarie. “Aceste persoane nu vor avea unde să se ducă. Eforturile care s-au făcut aici au fost extraordinare, însă aceasta este o situaţie imposibilă. Dar cât timp există această tabără, vom rămâne şi noi aici. Atunci când nu va mai exista această tabără, ne vom deplasa într-o zonă de unde vom putea avea acces la populaţie”, a declarat actorul american.

Sean Penn este, de mulţi ani, un activist care militează pentru diverse cauze sociale şi politice, denunţând în mod public intervenţia americană din Irak, declarându-şi sprijinul total pentru comunitatea homosexualilor şi lesbienelor şi susţinând iniţiativele prin care se urmăreşte legiferarea căsătoriilor gay. Deşi angajamentul său faţă de cauza umanitară din Haiti presupune un efort colosal, Sean Penn a mărturisit că decizia de a se implica în acest proiect a fost extrem de uşoară: “A fost suficient să urmăresc ştirile la televizor timp de zece minute, iar apoi am început imediat să ne organizăm”. Sean Penn, în vârstă de 48 de ani, are în spate o longevivă carieră şi a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul “Mystic River”, în 2003. A debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama “Into the Wild”, foarte apreciată de critici. A câştigat un al doilea premiu Oscar din carieră, în 2009, pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile minorităţii homosexuale, din filmul “Milk / Preţul curajului”.