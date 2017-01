Sean Penn îşi negociază viitorul rol

Cîştigătorul supriză de anul acesta al Oscarului este interesat de rolul ambasadorului Joseph Wilson, din filmul Warner Bros, “Fair Game”, despre excluderea din CIA a agentului Valerie Plame Wilson. Filmul, regizat de Doug Liman, se bazează pe memoriile fostului agent CIA, a cărei carieră a fost compromisă după ce soţul său a publicat mai multe articole în care acuza administraţia Bush de manipularea oamenilor de ştiinţă în folosul realizării de arme de distrugere în masă, sub pretextul intervenţiilor în Irak. Sean Penn ar dori să joace rolul soţului fostei agente CIA, dar negocierile cu producătorii sînt încă în desfăşurare. Sînt, însă, toate şansele ca acestea să se încheie cu un acord, mai ales că Sean Penn a mai lucrat cu producătorul William Polhad la “Tree of Life” şi la “Into the Wild”.

Sean Penn are mari şanse să îi dea replica în acest film lui Naomi Watts. Cei doi actori au mai jucat împreună în ”Asasinarea lui Richard Nixon” şi în ”21 de Grame”. De altfel, aceştia sînt, în prezent, printre cei mai solicitaţi actori de la Hollywood. Sean Penn, în vîrstă de 48 de ani, are în palmares 44 de premii, printre care două premii Oscar, pentru rolurile din “Milk” şi “Mystic River” şi alte 46 de nominalizări la festivaluri internaţionale. La rîndul său, actriţa australiană deşi nu deţine un premiu Oscar, este foarte solicitată. Naomi Watts va juca în următorul proiect cinematografic al regizorului şi scenaristului Woody Allen, al cărui titlu nu a fost deocamdată dezvăluit, alături de Sir Anthony Hopkins şi de Josh Brolin. Filmările pentru această producţie vor debuta în vara acestui an şi vor avea loc la Londra. Ca de obicei, Woody Allen nu a dezvăluit niciun detaliu despre intriga acestui film, însă se ştie că va fi lansat în 2010. Naomi Watts poate fi văzută, în prezent, pe afişul filmului ”The International”, alături de Clive Owen.