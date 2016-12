Sean Penn se dedică familiei

Actorul american s-a retras din două megaproducţii cinematografice în care era implicat, ”The Three Stooges” şi thriller-ul ”Cartel”, luîndu-şi o vacanţă prelungită de la Hollywood, pentru a se putea concentra mai bine asupra vieţii de familie. Surse din anturajul lui Sean Penn au declarat că absenţa sa de pe marile ecrane ar putea să se prelungească pînă la un an de zile. Retragerea lui Sean Penn va provoca probleme serioase producătorilor filmului ”The Three Stooges”. Regizorii şi scenariştii Peter şi Bobby Farrelly au luptat aproape un deceniu pentru a-i convinge pe directorii studiourilor MGM să iniţieze acest proiect, iar în luna martie, ei au anunţat o distribuţie de zile mari: Sean Penn în rolul lui Larry, Jim Carrey în rolul lui Curly, iar Benicio del Toro în rolul lui Moe. În prezent, producătorii acestui film trebuie să decidă dacă vor aştepta revenirea lui Sean Penn sau dacă trebuie să caute un alt actor pentru acest rol. Filmările trebuiau să înceapă la sfîrşitul lunii august, iar studiourile MGM au plănuit ca lansarea filmului pe marile ecrane să aibă loc în 2010. Dacă directorii MGM decid să aştepte, riscă să-i piardă pe Jim Carrey şi pe Benicio del Toro, care vor fi ocupaţi în viitor cu alte proiecte. În schimb, studiourile Universal şi producătorii de la Imagine Entertainment intenţionează să filmeze thriller-ul ”Cartel” fără Sean Penn şi să acorde rolul acestuia unui alt actor. Scenariul filmului, în curs de finalizare chiar în această perioadă, urmăreşte călătoria făcută de un bărbat pentru a-şi apăra fiul, după ce soţia lui a fost asasinată de cartelurile mexicane ale drogurilor. Regia filmului va fi asigurată de Asger Leth. Producătorii nu au stabilit deocamdată nici data începerii filmărilor, nici data lansării filmului pe marile ecrane.

În ultima vreme, Sean Penn a fost extrem de ocupat cu două filme, ”The Tree of Life”, în regia lui Terrence Malick şi thriller-ul politic ”Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame. Aşa că viaţa sa de familie a avut de suferit. În luna mai, Sean Penn, în vîrstă de 48 de ani, a renunţat la procedura de separare legală de soţia lui, actriţa Robin Wright Penn. ”A fost o greşeală arogantă!”, a declarat Sean Penn pentru ”The New York Daily News”. Aceasta este a doua oară cînd renumitul actor se răzgîndeşte şi mai dă o şansă mariajului său. Prima tentativă de separare a cuplului a fost în decembrie 2007, cînd Sean Penn şi Robin Wright Penn au iniţiat procedura de divorţ, dar după cîteva luni s-au împăcat şi au renunţat la acţiunea depusă în justiţie. Cei doi actori au împreună doi copii, de 18, respectiv 15 ani.