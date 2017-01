Sean Penn şi Christian Bale, într-un film despre Afganistan

Actorii Sean Penn şi Christian Bale vor juca pentru prima oară împreună, în ”The Last Photograph”, o dramă despre războiul din Afganistan, regizată de Niels Arden Oplev. În luna mai, Sean Penn şi Christian Bale vor avea programe destul de încărcate şi diferite, deoarece Sean Penn va merge la Cannes, pentru a prezenta ”The Tree of Life”, de Terrence Malick şi ”Must Be the Place”, de Paolo Sorrentino, iar Christian Bale îşi va pune din nou costumul de liliac, pentru a filma ”The Dark Knight Rises”, următorul film din seria ”Batman”. Însă, anul viitor, agendele de lucru ale celor doi actori vor fi în sfârşit în concordanţă, Sean Penn şi Christian Bale urmând să înceapă filmările la ”The Last Photograph”.

Interpretând rolul unui fost membru al forţelor speciale americane, hotărât să îl găsească pe membrul unei familii care a fost răpit, Sean Penn va traversa întreaga ţară, alături de un jurnalist interpretat de Christian Bale, care va accepta să întreprindă această călătorie, în schimbul exclusivităţii pentru acea ştire. Ţinând cont de implicarea în cauza pacifistă dar şi de caracterele celor doi actori, acest periplu va fi unul deosebit de intens. Sean Penn are în spate o longevivă carieră şi a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul ”Mystic River”, în 2003. El a debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama ”Into the Wild”, foarte apreciată de critici. Actorul a câştigat al doilea Oscar în februarie 2009, pentru interpretarea politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile minorităţii homosexuale, din filmul ”Milk - Preţul curajului”. Sean Penn a finalizat de curând două filme, ”The Tree of Life”, de Terrence Malick şi thriller-ul politic ”Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame. Christian Bale a fost distribuit mulţi ani în producţii independente, înainte de a juca în câteva filme de la Hollywood cu un buget important. Christian Bale a atras atenţia publicului la vârsta de 13 ani, când a jucat în filmul ”Imperiul soarelui” (1987). Au urmat rolurile din ”American Psycho” (2000), ”Equilibrum” (2002), ”Batman – Începuturi” (2005), ”Prestigiul” (2006), ”I\'m Not There” (2007), ”Drumul dreptăţii / 3:10 To Yuma” (2007), ”Cavalerul negru” (2008) şi ”Terminator – Salvarea” (2009).