Seară blues „The Guitar Man “, cu A.G. Weinberger, la Constanţa

Sala Teatrului de Stat Constanţa va fi, pe 18 decembrie, de la ora 19.00, gazda unui eveniment deosebit, dedicat iubitorilor muzicii de calitate. Celebrul chitarist de blues A.G. Weinberger va apărea pe scena unei săli de spectacole, la Constanţa, după cinci ani de apariţii numai în cluburi. Concertul pe care bluesman-ul român de talie internaţională îl va prezenta în oraşul de la malul mării marchează finalul unui amplu turneu naţional, „The Guitar Man National Tour 2008“, susţinut pe parcursul acestui an şi care însumează aproximativ o sută de concerte şi întîlniri cu fanii.

A. G. Weinberger este o personalitate în domeniul blues-ului: chitarist, vocalist, interpret la muzicuţă, producător şi realizator de emisiuni radio şi producător de albume şi iniţiator al mişcării de cluburi. O altă activitate muzicală de excepţie a lui A.G. o constituie colaborările cu diverse teatre, pentru care a scris muzica de scenă. Pe drept cuvînt, artistul poate fi socotit un deschizător de drumuri în domeniul blues-ului, în ţara natală. În urmă cu 12 ani, în 1996, celebrul chitarist a lansat primul album de blues din România, „Good Morning, Mr. Blues“. Tot în acel an, artistul a ajuns pentru prima dată în SUA, la Memphis, Tennessee, pentru a lua contact cu industria americană de blues. Un an mai tîrziu, concertul de lansare a celui de-al doilea album al său, „Standard Weinberger“, pe care l-a susţinut în 1997, la Sala Radio, a avut menirea de a scoate blues-ul din underground şi de-al oferi publicului larg din România. În 1998, artistul a pus bazele fundaţiei „BlueSylvania“, prin care a organizat festivalul „Zi deschisă pentru blues“. Manifestarea a reunit 12 formaţii din România şi 4000 de spectatori. 1999 îi aduce deplina recunoaştere. Pentru A. G. Weinberger, acesta a fost un an plin de turnee. În mai 2000, acesta a plecat, aşa cum spune el însuşi, „în exil cultural în Statele Unite“. Despre activitatea sa de promovare a blues-ului, revista „Big City Blues Magazine“ din Detroit scria: „Zelul de misionar pentru promovarea blues-ului este evident în toate realizările sale muzicale“, iar referitor la talentul său, celebrul B. B. King spunea că este „un chitarist foarte bun, dinamic“.

Evenimentul care va avea loc la Constanţa este organizat de Teatrul de Stat, în colaborare cu Televiziunea Neptun şi Rotary Club Cetatea Tomis.