Seară camerală

Muzeul de Artă Constanţa a fost, marţi seară, gazda unei seri camerale intitulată „Sunetele timpului”, ai cărei protagonişti au fost flautistul italian Fernando Fracassi, pianista constănţeană Andrada Ştefan şi actriţa Cristina Oprean de la Teatrul de Stat Constanţa. Cea din urmă a efectuat o „călătorie” în timp, prin corespondenţe şi fragmente ale unor creaţii semnate de mari personalităţi din literatura universală, precum Shakespeare, Balzac, Hugo şi Hemingway sau chiar de fostul preşedinte american, Ronald Reagan, toate având subiect comun sentimentul de dragoste.

Flautistul Fracassi a interpretat, acompaniat de tânăra pianistă Andrada Ştefan, creaţii celebre de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven şi Schumann, exprimându-şi satisfacţia de a evolua, cu regularitate, în faţa melomanilor români. „A fost o seară plăcută, un amestec de teatru şi muzică. Eu am evoluat din ’90 până în ‘96 ca prim flautist al orchestrelor din Oradea şi Târgu Mureş. Atunci publicul român era mai mult interesat de muzica clasică decât acum. Îl admir enorm pe dirijorul Radu Ciorei, bun prieten cu care am colaborat. Aş vrea să cânt cu pianista Andrada Ştefan şi prin occident, e foarte talentată. Avem proiecte împreună iar anul viitor voi reveni la Constanţa”, a declarat Fernando Fracassi. (C S.)