Seara Carmencitei - emoții și debuturi

„Carmen”, de Georges Bizet, în regia Răsvanei Cernat, asistent de regie Ștefan Munteanu. Cu acest titlu, Teatrul „Oleg Danovski” a deschis stagiunea Companiei de Operă, pe 10 octombrie, exact la o săptămână de la inaugurarea stagiunii coregrafice cu spectacolul „Romeo și Julieta”, de Serghei Prokofiev. Spectacolul „Carmen”, dinamic, cu mare încărcătură emoțională și solicitant din punct de vedere artistic (a durat peste 3 ore și jumătate, cu tot cu cele trei pauze), a fost un adevărat tur de forță, fiind efortul comun al orchestrei, corului, soliștilor, baletului, dar și al celor care nu se văd, al celor din spatele scenei.

UN ROL RÂVNIT Sub bagheta maestrului Vlad Conta, de la Opera Națională București, „Carmen” a ajuns la sufletul publicului. Emoțiile au fost intense, având în vedere că, într-o singură seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski” au avut loc nu mai puțin de... patru debuturi. Rolul titular, al senzualei Carmen, lucrătoare într-o fabrică de țigări, a fost interpretat de mezzosoprana Lucia Mihalache. Aceasta a impresionat publicul prin vocea sa, dar și prin prezența scenică, prin modul în care a reușit să redea temperamentul seducătoarei Carmen. „Este un rol foarte râvnit, foarte muncit, rezultat al acumulărilor de zeci de ani, un spectacol cu foarte multe provocări fizice, emoționale, un spectacol de mare concentrare”, a spus Lucia Mihalache, după căderea cortinei.

„CONSTANȚA POATE AVEA SPECTACOLE DE TOP PENTRU ROMÂNIA” Partener de scenă i-a fost tenorul Răzvan Săraru, în rolul lui Don Jose, a cărui experiență în abordarea acestui rol a contribuit mult la succesul spectacolului. „Astă-seară (n.r. - sâmbătă) s-a născut o nouă Carmen. Din această seară, România are o nouă Carmen în persoana Luciei Mihalache. Acest lucru este foarte important, deoarece mezzosoprane veritabile și foarte bune sunt foarte puține. De aceea e mare lucru. M-am bucurat și de debutul colegilor mei, iar maestrul Vlad Conta a fost fenomenal. Reacția publicului a fost pe măsură. Iată că orașul Constanța poate avea spectacole de top pentru România. Începe și festivalul (n.r. - ediția a 41-a a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, care se va desfășura în perioada 25 octombrie - 29 noiembrie), așa că, dragi constănțeni, vă așteptăm la teatru”, a spus tenorul Răzvan Săraru.

Soprana Laura Eftimie a impresionat, și de această dată, publicul meloman tomitan cu vocea sa deosebită, interpretând-o pentru prima dată, cu multă sensibilitate, pe inocenta Micaela. „Micaela e un rol frumos, emoționant și nou ca țesătură vocală pentru mine. Este primul rol mai liric. Mi-a adus foarte multe mulțumiri din punct de vedere tehnic-vocal. Am învățat din această experiență și mă bucur că am fost alături de colegii mei minunați, care m-au susținut. Răzvan și Luci (n. r. - Răzvan Săraru și Lucia Mihalache) sunt niște colegi excepționali, care-i susțin pe colegii mai mici, aflați la început de drum. Ne-a bucurat mult și prezența publicului numeros”, a spus Laura Efimie.

Publicul a confirmat prin aplauze succesul spectacolului „Carmen”, părere susținută și de dirijorul Vlad Conta, fiul regretatului muzician Iosif Conta. „A fost o plăcere să mă aflu, în această seară, aici. Am dirijat orchestra de la Constanța de mai multe ori, dar numai la concerte simfonice. Este prima dată când dirijez, aici, un spectacol de operă, un spectacol deosebit, deoarece au fost multe debuturi. Acest lucru a însemnat o descoperire, dar și plăcerea de a lucra dupa pofta inimii”, a spus Vlad Conta.

Sâmbătă seară, au debutat în „Carmen” și sopranele Smaranda Drăghici - Frasquita și Stela Sârbu - Mercedes. Toreadorul Escamillo a fost Marius Mitrofan din București, iar Doncairo a fost interpretat de Doru Iftene. Acestora li s-au alăturat Șerban Cristache din Craiova - Remendado, Marius Eftimie - Morales și Laurențiu Severin - Zuniga.

„MĂ CONSIDER UN OM CU NOROC ȘI ÎN GRIJA LUI DUMNEZEU” Referitor la prestația de sâmbătă seară, Lucia Mihalache a mai spus: „Mă consider un om cu noroc și în grija lui Dumnezeu, pentru că aseară (n.r. - sâmbătă) am avut norocul să descopăr un dirijor desăvârșit, profesionist, un foarte bun psiholog și un om care ne-a susținut și ne-a dat foarte mare încredere, un om care a vibrat cu noi la fiecare notă. Sunt norocoasă și pentru că am și colegi foarte dragi, colegi cu care am reușit să mă simt într-o familie, alături de care am transmis emoții puternice. Mă bucur că am reușit să ducem la bun sfârșit acest proiect. Una dintre profesoarele mele, doamna Georgeta Stoleriu, spunea că nimeni nu devine în viața lui ceea ce devine de unul singur. Totul se petrece cu ajutorul celor în mijlocul cărora trăiește, al celor de care este legat, pe umărul cărora se poate sprijini la nevoie. În concluzie, fiecare om este rezultatul unui munci îndelungi colective. De aceea, acestor oameni mulți care au stat alături de mine și în mijlocul cărora m-am dezvoltat, de când am venit în acest teatru și până în prezent, le mulțumesc din tot sufletul”.

REVEDERE PE 14 ȘI 17 OCTOMBRIE Publicul o va putea (re)vedea și (re)asculta pe Lucia Mihalache în această miercuri, de la ora 18.30, în cadrul serii lirice „In memoriam Roxana Bageac” (16 septembrie 1980 - 14 septembrie 2015), dar și sâmbătă, 17 octombrie, de la aceeași oră, în „My Fair Lady”, unde va da glas Elizei Doolittle, personajul principal din musicalul lui Frederick Loewe.

Miercuri, 14 octombrie, vor cânta în amintirea Roxanei Bageac și alți artiști lirici îndrăgiți pe care publicul i-a ascultat sâmbătă în „Carmen”: Stela Sârbu, Smaranda Drăghici, Laura Eftimie și Marius Eftimie, alături de care va evolua și Silvia Simionescu.

Citește și:

Fiul lui Iosif Conta dirijează opera „Carmen”, la Constanța

Aplauze pentru „Bărbierul din Sevilla”

Artiștii Teatrului „Oleg Danovski” pleacă din nou în Germania

Artiștii Teatrului „Oleg Danovski”, aplaudați la „Opera Nights”

„Carmen” deschide Festivalul „Opera Nights”

„Carmen” a adus tinerii în sala de spectacole