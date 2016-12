Seară de blues american cu Clay Windham

Percuționistul constănțean Corneliu Stroe, cunoscut pentru organizarea serilor excepționale de blues și jazz de la malul mării, „a pus la cale” un nou eveniment artistic de excepție, cu invitați deosebiți. Astfel, sâmbătă seară, de la ora 21.00, pe scena localului Amethyst Music Club are loc un concert live intitulat „Clay Windham & Friends”. Cântărețul de blues Clay Windham, originar de peste ocean, va fi acompaniat de Corneliu Stroe - baterie, Roxana Stroe - chitară și voce și Tibi Duțu - bass. Prețul unui bilet este de 25 de lei. Acesta nu este primul concert al americanului la Constanța, în această formulă, el fiind prezent în mai multe cluburi din oraș în ultimul an.

Clay Windham s-a născut în sud-estul statului Texas, iar la începutul carierei sale, în 1980, s-a mutat în oraşul Austin. A fost basist în formaţiile Paul Orta & Kingpins şi The Solid Senders, cântând în deschiderea concertelor susţinute de nume importante ca Junior Walker, The Legendary Blues Band, Stevie Ray Vaughan şi The Fabulous Thunderbirds - formaţia fratelui lui Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan. Mai târziu, a început să cânte la chitară, devenind vocalist şi bandleader în Austin, până la mijlocul anilor '90, când s-a mutat la New Orleans, oraşul jazz-ului şi al blues-ului american. Acolo, Clay a colaborat cu diverşi artişti şi legende locale, precum Fats Domino şi Dr. John. A mai cântat şi a înregistrat cu numeroşi artişti americani de blues şi jazz, ca bandleader şi colaborator, precum Gene Taylor, Lazy Lester, The New Orleans Jazz Vipers, Dean Bowman şi mulţi alţii. În anul 2003, Clay s-a mutat în Europa, unde a colaborat, ca muzician sau producător, cu diverşi artişti sârbi şi bulgari, iar acum îşi petrece majoritatea timpului în România. Relaţia cu publicul de aici este una frumoasă, reuşind să câştige fani şi respectul acestora în reprezentaţii live deosebite, aşa cum se anunţă şi cea de sâmbătă.