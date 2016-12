Seară de folk

Doi folkişti constănţeni apreciaţi de publicul de la mare, Silviu Covaci şi Costel Botezatu, vor fi protagoniştii unui nou recital de gen, programat în această seară, de la ora 21.00, în clubul Doors. Cei doi artişti cântă împreună de ani buni, iar publicul constănţean îi cunoaşte din numeroasele „seri de chitară” pe care le-au susţinut prin mai toate localurile care pun accent pe acest gen de muzică.

Silviu George Covaci s-a născut pe 19 decembrie 1977, la Constanţa şi a îndrăgit muzica încă din copilărie. Din adolescenţă s-a axat pe chitară, instrument cu care la început şi-a încântat prietenii, ca mai apoi să susţină reprezentaţii la scenă deschisă. Silviu şi-a dorit să cânte rock în cadrul unei trupe şi a trecut prin mai multe „tentative” de acest gen, iar de mai bine de un an evoluează în cadrul formaţiei rock Old no. 7. La un moment dat şi-a dorit să înfiinţeze alături de Costel Botezatu şi un band de folk.

Intrarea la seara folk este liberă.