Seară de muzică americană

23:10:54 / 25 Martie 2015

La mai mare

Vreau sa vin si eu. Stiu sa cant putin la muzicuta. Din cand in cand mai cant si in baie. Am experienta doua sezoane in hol acasa. Daca ma lasati ii aduc si pe vecinii de la doi. O sa-i numim..."trupa de la doi si ceva". Sunt talentati. Vin cu colindul in fiecare an. Po sa aduca si clopotei/