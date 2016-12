Seară de poezie sub semnul… trandafirului

Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” din Constanţa şi Colegiul Naţional „Kemal Ataturk” din Medgidia au organizat, marţi, un eveniment special, care a stat sub semnul poeziei, derulat sub genericul „Guldeste”. În răcoarea brizei marine, seara de poezie organizată în aer liber, pe terasa Centrului „Yunus Emre”, i-a transpus pe cei prezenţi într-o atmosferă specială, recitalul de poezie susţinut de eleve de la liceul din Medgidia desfăşurându-se pe un fundal special, în acorduri de muzică tradiţională instrumentală turcă.

„Serile de poezie organizate sub egida Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” au ajuns la cea de-a treia ediţie. Prima ediţie am organizat-o vara trecută, iar cea de-a doua a avut loc în martie. Întâlnirea din această seară (n. r. marţi) are ca temă trandafirul. Acesta simbolizează dragostea şi prietenia. Anul trecut, tema serii de poezie a fost laleaua, iar anul viitor ne va inspira o altă floare. Scopul nostru este de a promova literatura turcă aici şi de aceea colaborăm cu profesorii şi elevii de la Colegiul Naţional „Kemal Ataturk” din Medgidia”, a spus directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre”, Hasim Koc.

PREMII PENTRU ESEURI Recitalul de poezie a fost urmat de festivitatea de înmânare a premiilor concursului de eseuri „Turcia şi nostalgia meleagurilor anatoliene”. La acest concurs au participat 25 de eseuri la categoria +15 ani şi două eseuri la categoria 7-14 ani.

La categoria 7-14 ani au fost premiate Elif Fidan Memet, care a fost recompensată cu Premiul I şi Meral Ebru Memet, care a obţinut locul al II-lea. La categoria +15 ani, premiile au fost obţinute de Bilghi Septar Bechir - Locul I, Elis Menabit - Locul al II-lea, Anca Mihaela Ciucă - Locul al III-lea. Singura menţiune a concursului i-a fost oferită unui băiat, Evren Memet. Câştigătorii, cu excepţia ocupantei locului al II-lea, Anca Mihaela Ciucă, urmează cursuri de limbă turcă la Centrul Cultural „Yunus Emre”. Printre invitaţii speciali ai evenimentului s-au aflat şi consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Fusun Aramaz şi directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” Bucureşti, Mustafa Kayhan, care au urcat pe scenă pentru a înmâna premii câştigătorilor.

„TURCIA ÎN IMAGINI”, UN NOU CONCURS În cadrul evenimentului a fost lansat şi concursul de fotografie cu tema „Turcia în imagini”. Competiţia a debutat de ieri, de la ora 10.00, şi se va termina pe 2 septembrie, cu un minut înainte de miezul nopţii, la ora 23.59. Cei care doresc să participe la concurs trebuie să trimită fotografiile în format „jpeg”, la adresa kostencefotograf@yahoo.com. Numele câştigătorilor vor fi anunţate pe 14 septembrie, după ce vor fi evaluate de un juriu. Cei care vor realiza cele mai reuşite fotografii vor fi generos recompensaţi cu un: Canon EOS 1100D Double Kit - Premiul I, un Nikon Coolpix L820 - Premiul al II-lea şi Nikon Coolpix L810 - Premiul al III-lea. În cazul în care câştigătorii concursului nu vor putea fi contactaţi, premiile vor fi transferate următorilor concurenţi care au primit aprecierile juriului. În concurs vor putea participa doar fotografiile realizate în Turcia de către persoana care participă la concurs şi care nu au fost publicate anterior. În caz contrar, ele nu vor fi validate. Fiecare concurent va putea participa la concurs cu cel mult două fotografii. Copiii sub 12 ani nu pot intra în cursa pentru unul din cele trei premii.