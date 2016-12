Seară de vineri cu Ştefan Bănică, Mihai Morar, BUG Mafia şi D’n’B

Viaţa de noapte a Constanţei sfidează jurnalele meteo şi le oferă petreceri la temperaturi ridicate celor care vor să trăiască din plin seara de vineri. Astfel, unul dintre artiştii ale căror concerte la malul mării sunt, de fiecare dată, sold-out, Ştefan Bănică, va concerta, în această seară, pe scena neconvenţională a singurului club din oraş unde se perindă vedetele tuturor genurilor muzicale, de la Direcţia 5, Holograf sau Anna Lesko sau Paraziţii: Club Two.

Iată şi a doua veste bună: spre deosebire de „clasicele” sale reprezentaţii în marile săli de concerte, unde preţul biletelor depăşea 60 lei, de data aceasta, tichetele costă doar 30 lei. Din repertoriul serii nu vor lipsi piesele de dragoste arhicunoscute ale lui Bănică - Strânge-mă-n braţe”, „Gustul dragostei”, „Ce frumoasă eşti azi” şi nici „Cântecul pentru Violeta”, o piesă de o sensibilitate aparte, compusă special pentru fetiţa sa. În concert vor fi prezentate şi compoziţii care ies din acest context, piese satirice cu texte usturătoare sau unele cu mesaj social, care reflectă realitatea zilelor noastre.

Producătorul şi prezentatorul emisiunii TV de divertisment „Răi da’ buni”, Mihai Morar şi asistenta sa, Marina Dina, vor fi gazdele unui show incendiar prilejuit de deschiderea unui nou club în peisajul constănţean, The Bank by Bellagio, situat în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor. În programul evenimentului care se va desfăşura sub deviza „Simply the Best”, vineri seară, după ora 23.00, este inclusă o prezentare de modă unde cei prezenţi vor avea ocazia să aprecieze ultimele noutăţi în domeniu. Intrarea este liberă!

Tot în această seară, una dintre cele mai apreciate formule de rap din România, B.U.G. Mafia, va saluta, constănţenii în clubul Vansses. Distracţia va începe de la ora 23.00, iar preţul unui bilet la această distracţie este de 30 lei. În paralel, Maximilian va face show în clubul Wish, la „Balul Fulgilor de Nea” al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, Taz şi Şerban vor anima atmosfera în cadrul unei seri denumite „Acoustic Night”, în clubul Calle Ocho, iar la Hafen Café, amatorii de karaoke nu vor fi dezamăgiţi.

Una dintre cele mai „trăsnite” idei ale acestui weekend se „întâmplă” în clubul Pulse, unde lumea nu mai are răbdare să aştepte… vara. După ce componenţii trupei Kumm, care au concertat recent, în localul constănţean, au sfârşit distracţia cu o baie nocturnă în mare la doar 4 grade Celsius, petrecerea de astăzi se numeşte… „Summer Party”! “Dacă şi tu simţi aşa şi-ţi mai doreşti ca vara să înceapă din iarnă, lasă-te în volănaşe şi-n cămăşi colorate. Nu-ţi uita acasă şlapii, prosopul şi colacul”, anunţă organizatorii. Pentru amatorii de party-uri la superlativ, La Bebe continuă seria distracţiilor pe ritmuri de raggae, drum and bass şi dubstep.