Seară de vineri incendiară

Doi dintre cei mai populari tineri artişti de hip-hop din România, Guess Who şi Spike, vor reveni, în această seară, în clubul constănţean Wish. Hip-hop-erii se află în cadrul unui turneu naţional de promovare a albumului „Probe audio”, intitulat „TU-r”. Cei doi au programate show-uri în peste 20 de oraşe ale ţării, printre care: Brăila, Roman, Botoşani, Suceava, Craiova, Piteşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Focşani, Arad, Timişoara. Cu peste 60.000 de albume vândute şi milioane de accesări ale pieselor în mediul online, Guess Who şi Spike se bucură de un imens succes în 2010. Reamintim că pe site-ul tu-r.ro, tinerii artişti au creat un blog care are ca scop informarea fanilor cu privire la toate elementele organizatorice legate de turneu, dar şi pentru a-şi împărtăşi impresiile legate de publicul prezent la evenimente.

Tot în aceeaşi seară, în Club Crush din Constanţa se desfăşoară „Noaptea Faraonilor”. Nu este vorba de petrecerea cunoscutului clan ţigănesc, ci de un spectacol dat de… Shakira. Nu este celebra cântăreaţă latină, ci unica femeie fachir din România. Invitat special al serii va fi Chris Tarcea.

În paralel, în Club Zoom va avea loc o petrecere pe ritmurile tarafului Ruva, iar în Club Vansses va fi foarte „cald”, pentru că denumirea evenimentului nu mai cere nicio agendă: „The 2010 Hustler Fashion and Lingerie Romanian Tour“.

Iar dacă vorbim de… joaca cu focul, trebuie să amintim faptul că Paula Seling şi Ovi, câştigătorii finalei naţionale a „Eurovision 2010, vor putea fi ascultaţi, live, începând cu ora 21.00, cântând piesa „Playing with Fire”, cu care vor participa în finala de la Oslo. Evenimentul se va desfăşura în clubul Phoenix. Publicul va putea asculta şi cele mai noi piese ale cunoscutei interprete, dedicate sărbătorilor pascale. Intitulat simplu, „Cântece Sfinte şi Pricesne”, noul album al Paulei Seling include 15 melodii, între care „Cruce, sfântă, părăsită”, „Hristos a înviat din morţi”, „Ruga” şi „Blândul pastor”. Vestea bună este şi că acest album de muzică creştină, înregistrat de artistă, poate fi downloadat gratuit de pe pagina de internet amintită.