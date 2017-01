„Seara grecească a anului”, la malul mării

Ionuţ Galani şi ansamblul de dansuri al Comunităţii Elene Elpis vor susţine sâmbătă, de la ora 21.00, la restaurantul Colonadelor din Constanţa, un spectacol special, dedicat iubitorilor de distracţie şi tradiţii elene. Intitulat „Seara grecească a anului”, spectacolul este organizat de clubul Rotaract şi Comunitatea Elenă, împreună cu Asociaţia Litoral - Delta Dunării.

Evenimentul are scop caritabil, în preajma sărbătorilor de iarnă, după cum a precizat preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. „Ne propunem să încheiem acest an turistic pe ritmuri greceşti şi alături de prieteni şi parteneri. Cu sprijinul Rotaract, transformăm această seară într-un eveniment caritabil, pentru a contribui la modernizarea Secţiei de Oncologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa, având în vedere că ne aflăm în apropierea marii sărbători de Crăciun şi ne dorim să dăruim. Începând mai ales din acest an, am implicat comunităţile minorităţilor dobrogene să vină alături de noi în evenimentele de turism, pentru a ne promova tradiţiile, istoria, cultura şi pentru a crea o identitate turistică oraşului nostru. Va fi o megapetrecere grecească!”, a declarat Corina Martin.