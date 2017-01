Seară incendiară cu recitaluri 100% live la Arenele Tomis

Începînd cu week-end-ul trecut, Arenele Tomis din Parcul Primăriei Municipiului Constanţa sînt gazda unei serii de concerte care vor fi susţinute, pe parcursul întregii veri, de cei mai bine cotaţi artişti din România. Primul show a avut loc vineri seară, trupele "Simplu", "Impact" şi "3rei Sud Est" concertînd live în faţa constănţenilor şi a turiştilor aflaţi, în această perioadă, pe litoral. Evenimentul s-a intitulat sugestiv "Live Nights, The Friday Party", anticipînd seri incendiare, la fel ca cea de vineri, dedicate publicului iubitor de muzică de calitate.

Deschiderea show-ului a fost făcută de băieţii de la "Simplu", care au animat atmosfera în doar cîteva minute. Piesa "Oficial îmi merge bine" a fost primită cu entuziasm de public, fiind cîntată, la unison, de membrii trupei şi de spectatori. Dar nu numai piesele noi s-au bucurat de succes, ci şi cele care fac parte, deja, din... istoria trupei "Simplu", melodii la care s-a dansat atît pe scenă, cît şi în public. După un show de aprox. 40 de minute, în care Smiley nu a făcut playback deloc, "Simplu" i-a făcut “responsabili“ de întreţinerea atmosferei, în continuare, pe componenţii trupei "Impact". Cristina şi Rareş au făcut un show de zile mari, în care s-a dansat şi s-a cîntat de o parte şi de alta a scenei, pe tot parcursul recitalului. Cu o energie molipsitoare, Cristina a reuşit să... acopere spaţiul destul de mare al scenei, ocupat, de obicei, de dansatori, cîntînd, dansînd şi dialogînd în permanenţă cu cei prezenţi. În finalul show-ului, pe scenă au urcat băieţii de la "3rei Sud Est", care au continuat să binedispună publicul. Mişcare, muzică de cea mai bună calitate şi un dialog deschis cu cei de... acasă au fost “ingredientele“ unui spectacol de excepţie. Viorel, Mihai şi Laurenţiu au reuşit să transmită publicului energia şi buna dispoziţie care îi caracterizează, finalul concertului fiind primit cu regret de întreaga audienţă, dornică să prelungească o seară extraordinară.

Despre concertele live, artiştii au avut păreri diferite. "Noi am mai cîntat live, nu este pentru prima oară cînd avem un astfel de concert. Cine poate să cînte este O.K., cine nu... asta este. Din cîte ştiu eu, s-a aprobat o lege care prevede că la orice spectacol trebuie să se anunţe dacă se face playback sau nu, ceea ce mi se parte o... porcărie! Publicul nu vine neapărat să audă concerte live, în momentul în care se manifestă foarte bine şi cînd facem playback. Multă lume, după ce cînt, vine şi mă întreabă dacă am făcut playback. Cred că dacă nu se poate face diferenţa, nu ştiu de ce se mai interesează de acest lucru", a declarat Cristina de la "Impact". "Concertele live sînt din punctul meu de vedere un lucru foarte bun, aşa ar trebui să fie mereu", a mărturisit Viorel Şipoş, unul din componenţii trupei "3rei Sud Est". Organizatorii spectacolelor, AIV Corporation şi Younee Entertainment, promit noi show-uri de excepţie, în aceeaşi locaţie, la fiecare sfîrşit de săptămînă.