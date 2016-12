Seară inedită cu E.M.I.L. şi MT Place

Una dintre cele mai cunoscute trupe româneşti care combină stilurile ska-punk, reggae şi skate, E.M.I.L., va concerta, vineri, pe scena clubului constănţean Pulse. Formaţia se bucură, în prezent, de ultimele zile de linişte dinaintea unui turneu naţional, care va începe chiar la Constanţa, intitulat „Ştiu, ţi se pare absurd… 2010”, ce are ca obiectiv lansarea noului album E.M.I.L. în fiecare oraş important din România. Alegerea locaţiei, însă, nu este deloc întâmplătoare, dacă ţinem seama de faptul că solistul trupei s-a născut la Constanţa, iar localul amintit este, momentan, cel mai adecvat pentru o petrecere rock autentică. Din componenţa trupei fac parte: Sorin Bădulescu - voce, Barbu Niculae - bass, Gabi Georgescu - chitară, Andrei Stoianovici - chitară şi Eugen Imecs - tobe.

„Ştiu, ţi se pare absurd…” reprezintă pentru formaţie un manifest. Aşa cum mărturisesc membrii trupei pe blog, este „alternativa noastră la curentul muzical comercial din show-biz-ul românesc. Atitudinea noastră firească şi autentică împotriva unei adevărate mecanizări a societăţii. Mai mult decât atât, este o dovadă de devotament faţă de o scenă şi faţă de un curent muzical care ne-a schimbat viaţa”.

Noul album a fost lansat după o pauză de aproape patru ani, la începutul lunii iulie 2009, este cel de-al treilea disc şi conţine 11 melodii originale compuse în perioada 2007-2009. Este un disc independent, produs în cel mai curat stil DIY (DO IT YOURSELF), alături de toţi prietenii formaţiei. Piesele grupului trec prin povestea de dragoste dintre doi necunoscuţi, care se întâlnesc într-un bar obscur, la 4 dimineaţa, poveste care ajunge până la trăirile problematice ale fiecărui personaj din cotidian („2AM”), trec prin adolescenţa tânărului care îşi caută originalitatea în statusurile messenger-ului şi care îşi plănuieşte în secret întâlniri cu vecina din bloc („Ioana de la 4”) şi ne face „să vărsăm o lacrimă” la amintirile care ne-au făcut să trăim, să gustăm şi să ne acceptăm prezentul („Vis In Şoaptă”). Barbu Nicolae, bassistul trupei, crede că atunci „când ai o viaţă în care cele mai frumoase sentimente se nasc la 5 dimineaţa („Barfly”), când toată lumea vrea să te facă să crezi în acel ‘ceva mişto’ de care ai fugit mereu („Rămân La Fel”), nu poţi decât să râzi şi să trăieşti ceea ce te face pe tine fericit („Suntem Fani NOFX”)”.

Cea care va deschide concertul celor de la E.M.I.L. este o formaţie constănţeană de rock alternativ şi punk, MT Place. Cei cinci componenţi ai trupei constituie o surpriză plăcută pe scena rock românească, fiind cea mai tânără trupă de punk din ţară. Din MT Place fac parte gemenele Karina (voce) şi Karla Georgescu (chitară armonie), în vârstă de 16 ani, Alin Ion (chitară solo), Alex Dobrescu (bass), ambii de 17 ani şi Teodor Scrioşteanu (tobe), „mezinul” trupei, care are doar... 13 ani.

Preţul unui bilet la concertul celor două trupe este de 15 lei.