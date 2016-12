Seară muzicală cu „Domni, domnițe și... cucoane”

Întâlnirile muzicale ce se desfășoară în foaierul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” sunt, de fiecare dată, speciale și irepetabile. La fel a fost și miercuri seară, când publicul s-a întâlnit cu „Domni, domnițe și... cucoane”, în cadrul unui minispectacol plin de vitalitate și bună dispoziție, cu voci profunde, cu mandoline, chitară și acompaniament de pian. Succesul serii s-a datorat mezzosopranei Gabriela Dobre, pianistei Andrada Ștefan și invitaților speciali: basul Viorel Trofin, Florian Popa - chitară, voce, Vali Vădănoiu - pian, Tudor Boloca - actor, chitară, voce şi formaţia Mandolinata, condusă de profesorul Ilie Belcin.

COANA CHIRIȚA LA... OPERĂ Domnii și domnițele din fața publicului nu au fost greu de recunoscut. De notorietatea dată de rangul de... isprăvniceasă s-a bucurat și cea mai cunoscută cucoană din România, inconfundabila Chiriță a lui Bârzoi, interpretată în travesti, conform tradiției impuse magistral de Matei Millo, de tânărul actor Tudor Adrian Boloca.

„Toți cei care au cântat în seara aceasta sunt prietenii mei, cu care am avut colaborări diferite pe parcursul anilor. M-am gândit că publicul nostru ar merita să-i cunoască pe toți la un loc. Și totuși, ei nu sunt toți prietenii mei pe care aș vrea să-i cunoască. Pe basul Viorel Trofin îl cunosc de câțiva ani, am văzut ce voce extraordinară are și voiam să-l cunoască și mai bine publicul de aici. La fel și pe Vali Vădănoiu și Florian Popa, care concertează, de obicei, în toată țara și pe scena Casei de Cultură, voiam să-i aduc în instituția noastră, deoarece sunt valori de care ne bucurăm. Copiii de la Mandolinata sunt familia mea, mulți dintre ei au crescut sub ochii mei, iar Tudor Adrian Boloca este un colaborator al teatrului nostru, al cărui talent l-am remarcat într-o excursie”, a spus mezzosoprana Gabriela Dobre.