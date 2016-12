Seară muzicală dedicată lui Dinos Constantinides

Violonista Borislava Iltcheva din Bulgaria, violonistul Aaron Farrell din Statele Unite ale Americii, saxofonistul Athanasios Zervas din Grecia și violoncelistul grec Dimitris Patras au fost soliștii concertului simfonic care s-a desfășurat, duminică, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Seara culturală a avut în prim-plan muzica cunoscutului compozitor american de origine greacă Dinos Constantinides, iar la pupitrul orchestrei simfonice s-a aflat dirijorul Radu Ciorei.

Spectacolul s-a deschis cu Kafantaris Violin Concerto No. 3 și Concertul pentru saxofon alto și orchestră de cameră nr. 1. După pauză, publicul meloman s-a delectat cu un concert pentru două viori, finalul serii avându-l în centrul atenției pe Dimitris Patras, solistul Concertului pentru violoncel și orchestră, LRC 139b.

„În perioada 1992-1998, am făcut cu Filarmonica din Constanța șase ediții ale Festivalului româno-american, unde veneau foarte mulți compozitori și interpreți de la New York, Los Angeles, Louisiana. Dinos Constantinides a venit aproape în fiecare an pe această scenă, a și dirijat câteva dintre lucrările lui. Este un compozitor important și foarte prolific. Încă scrie și scrie foarte bine. Acum îi este mai greu să vină la Constanța - are 86 de ani -, dar i-ar fi plăcut să fie aici, deoarece s-a simțit foarte bine la noi, de fiecare dată”, a declarat, la finalul concertului, dirijorul Radu Ciorei.

„Am dirijat multă muzică americană, iar Dinos Constantinides este un compozitor care îmi place în mod special. În perioada în care am făcut acel festival româno-american, am înregistrat și două discuri care se vând în America. Discuri cu Filarmonica din Constanța și lucrări semnate de compozitori americani contemporani, în primă audiție. Acum mulți ani am fost într-un mare magazin, am întrebat de unul dintre aceste discuri și mi s-a spus că este epuizat. Am fost întrebat dacă vreau să fac comandă. Dar le aveam deja acasă”, a mai spus maestrul Radu Ciorei.

