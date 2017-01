„Seara muzicii franceze” în... familie

21:12:54 / 13 Februarie 2016

absentii

Domnul Florin Totan si SINFONIA BUCURESTI au parte la Parcul Coltea in fiecare vara de public- prieteni mai noi sau mai vechi care se bat pe scaune si vin la concert cu cel putin 2-3 ore inainte, unii vin de la Alexandria, Ploiesti, Tg.Mures, Giurgiu. In zilele in care dirijeaza Florin Totan nu se absenteaza si nu exista vreun loc liber, nici pe iarba. nici la gura de metrou, cine vrea danseaza, maestrul zimbeste si la sfirsitul concertului toti sintem mai fericiti plecam acasa cu gindul la urmatorul concert. Noi am fost la concertul de la Casa Radio din 3 februarie si ne-a placut, la Constanta cine nu a fost in sala nu stie ce-a pierdut, Camille Saint Saens nu gasesti prea des in repertorii si nici asa interpretare.-