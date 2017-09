Seat - dragoste la primul... test-drive

Apetitul românilor pentru modelele Seat este de... nestăpânit, spun reprezentanții dealerului constănțean al mărcii, Exclusiv Auto, care a organizat o sesiune de test drive în acest week-end, cu punct de start la showroom-ul Seat din strada Dumbrăveni nr. 70 (la sensul giratoriu de la Tomis Plus) - „Am început cu vedeta Seat Ibiza, o mașină creată pentru a-ți sensibiliza trupul și sufletul, care a primit deja distincția Red Dot Award 2017 (design de produs). Ea a putut fi admirată și în cadrul Săptămânii Seat din centrul comercial VIVO! Constanța, între 1 și 10 septembrie. Pentru test drive-ul din week-end, am pregătit, în premieră, două modele - Ibiza și Ibiza FR“. Disponibil a fost și noul Seat Ateca, o apariție suverană, încrezătoare, cu un stil dinamic și pregnant, care își are originile în liniile marcante ale caroseriei. Totodată, cei care au căutat combinația perfectă între un sedan sportiv și o berlină confortabillă, trasată cu linii precise, curbe elegante și suprafețe clar definite, au putut încerca modelul Seat Toledo. Nu în ultimul rând, fanii celebrului Seat Leon au putut testa modelele FR și ST XP. Pentru mai multe detalii despre mașinile din gama Seat și programări la test drive, sunați la 0241.54.54.99.