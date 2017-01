Seawolves Bike Fest, la a 4-a ediţie

Seawolves MC este deja la a patra ediţie de când organizează singurul festival de muzică rock şi motociclete din judeţul Constanţa. “Ne-am propus să facem din acest gen de manifestare o tradiţie, având în vedere faptul că oraşul nostru duce o lipsă acută de astfel de festivaluri pentru iubitorii de muzică rock & blues şi motoare”, a declarat purtătorul de cuvânt Seawolves MC, Emil Mihăilescu. Pe parcursul a două zile se vor derula concursuri, o paradă moto prin staţiunea Mamaia şi oraş, cântări live ale trupelor rock româneşti şi străine, late night show, spectacol de artificii şi cântări haiduceşti lângă foc până dimineaţă. Anul acesta, cap de afiş este formaţia Compact. “Pentru această ediţie şi-au anunţat participarea motociclişti din Europa, motociclişti care fac pe drum şi trei zile, numai ca să poată participa la întrunirea noastră. Anul trecut au fost în jur de 1.600 de participanţi în cele două zile, iar anul acesta se pare că vor fi mai mulţi, lucru care ne face să ne bucurăm că acest gen de manifestare prinde şi în oraşul nostru de la malul mării. Faptul că îţi petreci un weekend la mare în cadrul căruia asculţi muzică live, participi la concursuri, te distrezi cu prietenii, participi la tombolă, faci plajă şi toate astea cu numai 30 lei de persoană, te face să nu ratezi o astfel de întrunire”, a mai declarat el.

Astfel, în weekendul 10 - 12 Iunie, organizatorii vă aşteaptă în aceeaşi locaţie ca şi anii trecuţi, campingul “Tabăra Turist”, situat la marginea staţiunii Mamaia, un camping decent, cu un ambient foarte plăcut şi condiţii de campare excelente (plajă proprie, umbră, toalete curate şi duşuri cu apă caldă non-stop, restaurant autoservire, parcare moto şi auto). “Pregătim pentru voi aceleaşi standarde de distracţie şi confort, şi poate chiar mai mult decât atât. Nu vor lipsi berea ieftină, concursurile pe mare şi pe uscat, concertele rock pe o scenă adevărată de 50.0000 de wati. Vor urca pe scenă: vineri, 10 Iunie - Magica, Symbolic (Bulgaria), Bucovina, Bucium; sâmbătă, 11 Iunie – Compact, Trooper, Old No 7 (tribut Dio), Incipient. \"Master of ceremony\" va fi Cristi Hrubaru (Rock FM). Preţul de intrare la fest pe perioada celor două zile va fi de 30 ron. Acestea fiind zise, vă aşteptăm pe toţi la mare cu braţele deschise, vreme bună şi berile la rece”, mai spune purtătorul de cuvânt Seawolves MC.